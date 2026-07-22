Změna: Vedení ODS vyloučilo Filipa Dvořáka, strana bude v Praze 1 kandidovat
Výkonná rada ODS ukončila členství předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku po jednání stranického orgánu, sdělila mluvčí občanských demokratů Mariana Wernerová.
Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Podle Dvořáka je jeho vyloučení výsledkem předem rozhodnutého procesu, i když nikdy nebyl z ničeho obviněn ani vyšetřován.
"Výkonná rada ODS jednomyslně rozhodla o ukončení členství Filipa Dvořáka v Občanské demokratické straně. Důvodem je závažné porušení stanov ODS, zejména povinnosti nepoškozovat dobré jméno strany a respektovat usnesení jejích orgánů," uvedla mluvčí. Rada podle ní také konstatovala, že usnesení oblastní rady strany v Praze 1 o tom, že v městské části nepostaví kandidátku a členové ODS budou moci kandidovat za jiné subjekty, je neplatné.
ODS bude podle mluvčí do voleb v Praze 1 kandidovat v souladu se svými stanovami, schválenými pravidly i rozhodnutími stranických orgánů. Sestavení kandidátky bude mít na starosti regionální rada celopražské organizace strany.
Dvořák v reakci uvedl, že do strany vstoupil v roce 1991, nikdy ji neopustil a své vyloučení považuje za výsledek procesu odstartovaného dvěma články v médiích. "Ty obsahovaly fabulace i vyložené lži, například o spojení mé osoby s Romanem Janouškem a Pavlem Bémem. Nebyl jsem z ničeho obviněn, nejsem ani nikým vyšetřován. Přesto jsem byl nekompromisně zlikvidován během 14 dnů," uvedl.
Rozhodnutí je podle něj možná i důsledkem toho, že řadu kroků ODS v posledních letech otevřeně kritizoval. Vedení strany podle něj také jednalo přezíravě k oblastnímu sdružení v Praze 1. "Všechna rozhodnutí byla činěna vrchnostenským způsobem, bez ochoty setkat se s členy ODS a otevřeně s nimi diskutovat. Přestože jsem byl 12 let členem výkonné rady, nikdo z jejích členů nepovažoval za potřebné mě na jednání pozvat a umožnit mi přednést mé stanovisko," sdělil. Dodal, že Praha 1 mu stála a stále stojí za návrat do politického boje.
Vedení občanských demokratů zadalo buňce strany v Praze 1 minulý týden přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby tak, aby na ní Dvořák nebyl. Bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Podle serveru Seznam Zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun.
Dvořák počátkem tohoto týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Následně se oblastní organizace v Praze 1 usnesla, že požadavku vedení vyhoví tím, že kandidátní listinu pro podzimní volby vůbec nepředloží. Dvořák to označil za politické mírové řešení. Členové ODS Praha 1 od místního orgánu zároveň dostali povolení kandidovat za jiné subjekty a média začala spekulovat o tom, že je ve hře založení nového uskupení.
Dvořák není ve sporu s dalšími orgány ODS poprvé. V čele stejné organizace jako nyní stál i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle zástupců strany spojováni s řadou kauz a pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák nicméně až dosud zůstal členem ODS a její buňku v Praze 1 znovu vedl od loňského března.
Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatel a viceprezident Hospodářské komory. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v médiích v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.