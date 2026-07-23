Pokud chce Saúdská Arábie jadernou energii, musí podepsat dohodu s Izraelem, říká Trump
Americký prezident Donald Trump uvedl, že podmínkou uzavření dohody se Saúdskou Arábií o rozvoji jejího civilního jaderného programu je normalizace vztahů Rijádu s Izraelem přistoupením k takzvaným abrahámovským dohodám. Republikánský prezident to napsal na sociální síti Truth Social, kde rovněž uvedl, že americko-saúdská jaderná dohoda nepovoluje tomuto království obohacovat uran.
Experti na nešíření jaderných zbraní podle agentury AP upozorňují, že dohoda postrádá mechanismy, které by Saúdské Arábii zabránily obohacovat uran na úroveň potřebnou pro vývoj jaderné zbraně.
Trump v příspěvku napsal, že "dohoda bude schválena, ale pouze za podmínky, že Saúdská Arábie přistoupí k velmi respektovaným a úspěšným abrahámovským dohodám". Spojené státy se podle něj nestaví proti civilním jaderným zařízením, která neslouží k obohacování uranu.
"Přistoupení Saúdské Arábie k abrahámovským dohodám by představovalo historický krok vpřed na cestě k míru na Blízkém východě," uvedl v reakci úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na sociální síti X .
Šéf Bílého domu už v květnu volal po tom, aby se Saúdská Arábie, Katar, Pákistán, Turecko, Egypt a Jordánsko okamžitě připojily k abrahámovským dohodám, kterými za jeho první vlády v roce 2020 některé muslimské země normalizovaly vztahy s Izraelem. Trump také poznamenal, že by mu bylo ctí, kdyby abrahámovské dohody s ním jako prezidentem USA podepsal i Írán.
Státy, které se k dohodám už připojily, jako Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Maroko, Súdán a Kazachstán, z nich podle něj finančně a ekonomicky výrazně těží. Egypt a Jordánsko s Izraelem smlouvy o normalizaci vztahů uzavřely už v roce 1979, respektive 1994.
Jaderná dohoda počítá se spoluprací mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu 30 let. Dokument vychází z dohody podepsané v Rijádu v loňském roce. Součástí textu kromě takzvaného zlatého standardu, který by zabránil Saúdské Arábii získat přístup k technologii pro obohacování uranu, není ani protokol, jenž by umožňoval přísnější dohled nad jaderným programem ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
čtk, tb