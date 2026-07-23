Macinka potvrdil, že na posty nastoupí noví velvyslanci v USA a Itálii
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, v Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizaci spojených národů (OSN). První z 16 diplomatů, jejichž nástup potvrdil prezident Petr Pavel, na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna. Další pak do konce léta a v novém roce.
Bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek se stane českým velvyslancem ve Spojených státech. Radek Rubeš, který od roku 2022 působí jako státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí, nastoupí na post velvyslance v Itálii. Novým vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku bude dosavadní poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček a stálou misi při OECD v Paříži povede Tomáš Dub, upřesnil později mluvčí ministerstva Adam Čörgö. Dub byl velvyslancem v Japonsku a Austrálii, později působil jako náměstek ministra pro evropské záležitosti.
Mezi dalšími novými velvyslanci budou i Lukáš Kaucký, který zamíří do Vietnamu, a Aleš Vytečka, jenž bude zastupovat ČR ve Finsku. Kulhánek, Rubeš, Kaucký a Kmoníček nastoupí do funkcí v létě, Dub se postu ujme začátkem podzimu a Vytečka odjede do Finska na začátku roku 2027, upřesnil mluvčí.
Vytečka začal pracovat v diplomacii v roce 2008. V průběhu kariéry se věnoval především bezpečnostní politice. Od roku 2021 je ředitelem Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci na ministerstvu obrany a koordinuje vojenskou pomoc Ukrajině a českou muniční iniciativu. Také Kaucký má dlouholeté zkušenosti v diplomacii a veřejné správě. Od roku 2024 do června pak koordinoval agendu mezinárodních sankcí na Generálním ředitelství cel.
Macinka při odletu na návštěvu Chorvatska uvedl, že někteří noví velvyslanci ještě čekají na souhlas s působením v dané zemi, například v Egyptě. Takzvaný agrément naopak podle ministra vydala pro nového českého velvyslance například i Indie.
O změně na postech v USA a OSN média informovala už dříve. Vláda toto pondělí přijala usnesení o Kmoníčkově rezignaci na funkci poradce pro národní bezpečnost, zastávat ji bude do 9. srpna. Podle dřívějšího vyjádření premiér Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že místo po Kmoníčkově odchodu neobsadí.
Funkci státního tajemníka na ministerstvu zahraničí by měl po odchodu Rubeše do Itálie podle serveru iROZHLAS.cz vykonávat končící velvyslanec v USA Miloslav Stašek. Státním tajemníkem v Černínském paláci byl pět let před výjezdem do Washingtonu.
Přeobsazení postů je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). V lednu rozhodnutí zrušil kabinet Andreje Babiše (ANO), nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvili na čtyřech změnách.
Podle předchozího Macinkova vyjádření se nominace týkají Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži. Novinářům ministr řekl, že změny chce oznámit šířeji, až bude mít informace v ucelené podobě.