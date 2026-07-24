A soud rozhodl - domobranci terorismus nepodporují. Žalobce se nejspíš odvolá
Soud dnes osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu. Vedoucímu domobranců Ivanu Kratochvílovi uložil roční podmínku a pětiletý zákaz organizování spolků zaměřených na vojenský či polovojenský výcvik. Sympatizant spolku Vladimír Štádler pak dostal půlroční podmínku za nezákonné ozbrojování. Ostatní dva obžalované představitele domobranců soud zprostil viny. Verdikt není pravomocný. Státní zástupce požadoval zrušení spolku a vězení pro všechny obžalované, takže lze předpokládat, že se odvolá.
Obžaloba tvrdí, že domobranci vyslali v roce 2017 dobrovolníka k proruským separatistům na ukrajinském Donbase, a to s cílem, aby jim po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v ČR. Šéf skupiny Kratochvíl, velitelka štábu spolku Andrea Krulišová, pravoslavný kněz Přemysl Hadrava i samotný spolek proto čelí stíhání za podporu a propagaci terorismu spáchanou ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Soud nicméně Kratochvíla uznal vinným pouze z přečinu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. U ostatních obžalovaných se podle soudu nepodařilo prokázat, že skutek spáchali.
čtk, tb