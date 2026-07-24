Mezi firmami na čínském sankčním seznamu je Tatra Trucks
Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily. Těmto subjektům Čína s okamžitou platností přestane dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné k civilním i vojenským účelům, napsala agentura Reuters. Reakci české společnosti ČTK zjišťuje.
Mezi 14 subjekty, na které se Peking zaměřil, je dále italský výrobce elektromotorů Lafert Group, německý zbrojní a strojírenský koncern Rheinmetall AG a polská technologická společnost Vigo Photonics S.A. Na seznamu figuruje také nizozemská loděnice a technologická společnost IHC specializující se na stavbu plavidel pro těžbu, bagrování a námořní infrastrukturu, uvedla agentura AFP.
Nové čínské sankce rovněž zakazují subjektům a fyzickým osobám ze třetích zemí dodávat 14 dotčeným evropským podnikům zboží dvojího užití pocházející z Číny. Zboží dvojího užití zahrnuje i software nebo technologie a patří k němu některé prvky vzácných zemin, které jsou nezbytné pro výrobu dronů a čipů.
Tento krok Peking učinil v reakci na nejnovější, 21. balíček sankcí proti Rusku, který ve čtvrtek podpořila EU. Sankce se týkaly 14 podniků z pevninské Číny a Hongkongu, uvedlo dnes čínské ministerstvo obchodu.
Čínské firmy se ocitly v hledáčku EU kvůli své údajné podpoře ruského zbrojního průmyslu, napsala agentura AFP. "V zájmu zachování národní bezpečnosti a národních zájmů (...) a v reakci na nepřátelské kroky EU se Čína rozhodla zařadit 14 evropských subjektů (...) na svůj seznam pro kontrolu vývozu," dodalo čínské ministerstvo obchodu, které citovala AFP.
čtk, tb