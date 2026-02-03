Policie v Německu a Řecku zadržela dva muže, kteří se měli pokusit o sabotáž na lodích na ruskou objednávku
Kvůli podezření z pokusu o sabotáž zadrželi policisté v Německu a v Řecku dva muže. Informovalo o tom dnes generální státní zastupitelství v Hamburku. Podle něj se muži v hamburských loděnicích pokusili poškodit několik lodí, které byly určené pro německé námořnictvo.
Pokusu o sabotáž se podle prokuratury dopustili 37letý Rumun a 54letý Řek už v loňském roce. Oba pracovali v hamburských loděnicích. Podle bulvárního listu Bild muži nasypali kamení do motoru jedné z korvet, probodali přívod pitné vody, odstranili kryty palivových nádrží a deaktivovali pojistky. Podle prokuratury se na vše včas přišlo, a poškození lodí se tak podařilo zabránit.
Pokud by nikdo zásahy neodhalil, hrozilo by masivní poškození plavidel a "byla by ohrožena bezpečnost Spolkové republiky Německo a akceschopnost jednotky". Korvety, kterých se pokus o sabotáž týkal, jsou podle německé armády lodě určené k monitorování moře v blízkosti pobřeží.
Zásah koordinovala agentura EU pro justiční spolupráci (Eurojust). Podíleli se na něm policisté a státní zastupitelství v Německu, Rumunsku a Řecku, ve dvou posledních jmenovaných zemích policie prohledala byty podezřelých.
Agentura DPA připomněla, že loni v únoru inspektor námořnictva Jan Christian Kaack uvedl, že sabotéři poškodili v několika případech v Německu válečné lodě. Podle něj následně přijaly loděnice nová bezpečnostní opatření. Stanice WDR, NDR a list Süddeutsche Zeitung tehdy s odvoláním na své zdroje uvedly, že cílem sabotáže byla mimo jiné korveta Emden, kterou postavila v hamburských loděnicích pro německé námořnictvo společnost Blohm+Voss. Loď tehdy ještě ale armáda nepřebrala. Mluvčí generálního státního zastupitelství nicméně dnes DPA řekla, že případ lodi Emden její úřad vyšetřuje, aktuální kauza se nicméně týká poškození jiné korvety.
Zatím není jasné, zda Rumun a Řek jednali na vlastní pěst, nebo na objednávku. Německé tajné služby dlouhodobě varují před vysokou intenzitou činnosti ruských zpravodajců ve spolkové republice a také před diverzními aktivitami Moskvy, které se týkají špionáží i sabotáží. Novým vzorcem je přitom využívání takzvaných low level agentů, tedy osob, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami k sabotážním akcím. Rusko taková obvinění odmítá.
čtk, tb