včera 14:54

Alena Schillerová si vybrala náměstky, mimo jiné Petra Macha

Náměstky ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) se stali bývalý europoslanec Petr Mach (SPD) a odborník na oceňování podniků a cenných papírů Tomáš Krabec (nestraník). Ministerstvo o tom dnes informovalo na svých internetových stránkách. Už loni se náměstkyní ministryně stala Marie Bílková (nestranička). Schillerová bude mít tři náměstky, stejně jako její předchůdce Zbyněk Stanjura (ODS).

Mach v letech 2014 až 2017 zastupoval v Evropském parlamentu Stranu svobodných občanů, členem SPD je od roku 2023. Od roku 2010 působí ve vysokoškolském prostředí, kde vyučuje mikroekonomii, makroekonomii, bankovnictví a aplikovanou mikroekonomii na Vysoké škole finanční a správní (VŠFS) a Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze.

Karabec rovněž vyučuje na VŠE. Jako dlouhodobě praktikující soudní znalec předsedá poradnímu sboru pro ekonomiku na ministerstvu spravedlnosti. V roce 2024 se stal členem Výboru pro finanční nástroje celosvětově působící Rady pro mezinárodní oceňovací standardy.

Ministerstvo financí dnes rovněž oznámilo jmenování ředitelů dvou sekcí. Sekci právní a majetek státu povede Petr Bejček, který dosud působil v České inspekci životního prostředí. Sekci Evropská unie, mezinárodní vztahy a finanční trhy bude řídit Jiří Palán, který dosud pracoval na ministerstvu zahraničí.

čtk, tb

