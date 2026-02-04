Babiš jednal s Pavlem – nikdo z nich ještě schůzku nekomentoval a přesunuli se na Bezpečnostní radu státu
Na Pražském hradě se dnes ráno odehrálo jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Aktéři ho zatím nekomentovali. Čeká je schůzka Bezpečnostní rady státu ve sídle Úřadu vlády. Setkání vyvolaly události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Prezident uvedl, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Později vyslyšel Babišův návrh na uspořádání schůzky.
Babiš se chtěl na jednání domluvit na společném fungování a situaci dál nevyhrocovat. Macinka podle něj řekl, že změní styl komunikace.
V Macinkových zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá. Uvedl, že neplánuje omluvit se ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.
Babiš minulý týden řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.
Po schůzce na Hradě se oba politici přesunuli do Strakovy akademie na jednání Bezpečnostní rady státu.
čtk, tb