NASA povede Jared Isaacman, muž blízký Muskovi. Má předehnat Čínu v boji o Mars
Americký Senát dnes potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), píše agentura Reuters. Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány ovládaném Senátu pro něj hlasovalo 67 senátorů, proti jich bylo 30.
Při slyšení v Senátu před dvěma týdny Isaacman uvedl, že NASA musí zrychlit tempo, aby v tomto desetiletí porazil Čínu v závodě o návrat na Měsíc. Prozatímní ředitel NASA Sean Duffy již Isaacmanovi na síti X poblahopřál a dodal, že NASA se na Měsíc vrátí v roce 2028.
Isaacmana, který podniká ve financích a letectví a který je spojencem multimiliardáře Elona Muska, nominoval prezident Donald Trump začátkem listopadu. Jednalo se už o druhou nominaci Isaacmana, protože Trump ho původně vybral loni v prosinci, nicméně v květnu nominaci stáhnul s tím, že jeho jmenování by bylo "nevhodné".
čtk, tb