Trump dostal v Jižní Koreji zlatou korunu a slíbil, že vyřeší problémy Soulu s KLDR
Americký prezident Donald Trump přiletěl do Jižní Koreje. Poobědval se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem a dostal symbolické dary za snahy zprostředkovat mír na Korejském poloostrově. země je poslední Trumpovou zastávkou na cestě po Asii; v neděli navštívil Malajsii a od pondělí byl v Japonsku.
Americký prezident si od návštěvy slibuje uzavření obchodní dohody. Obě země na konci července představily dohodu, podle níž by se Soul vyhnul nejhorším clům tím, že bude investovat 350 miliard dolarů ve Spojených státech. Jednání ale uvázla na mrtvém bodě.
I Če-mjong slíbil, že zvýší výdaje na obranu, a požádal Spojené státy, aby zemi povolily zpracovávat jaderné palivo pro pohon ponorek. Soul to totiž bez souhlasu USA dělat nesmí, jak vyplývá ze vzájemné dohody. Trump naopak slíbil, že pomůže vyřešit problémy Jižní Koreje s jejím severním sousedem, který má jaderné zbraně. Mezi Korejemi od ukončení války v roce 1953 vládne příměří, ale de facto jsou stále ve válečném stavu.
Prezidenti se pak setkali v muzeu města, které bylo metropolí starověkého království Silla vládnoucího do 10. století. Trump byl obdarován replikou zlaté koruny s vysokými hroty a visícími řetězy, která je národním pokladem. Koruna má symbolizovat "novou éru mírového soužití a společného růstu na poloostrově, na které budou USA s Koreou spolupracovat".
Prezident I na sobě měl zlatou kravatu, která podle jeho kanceláře odráží Trumpovu zálibu ve zlaté barvě, symbolizuje zlatou budoucnost spojenectví mezi Jižní Koreou a Spojenými státy a postavení Jižní Koreje. Na oběde se kromě jiného podával i "Mírotvůrcův dezert", brownie zdobené zlatým posypem.
Jako uznání byl Trumpovi za roli mírotvůrce na Korejském poloostrově udělen Velký řád Mukunghwa v podobě zlaté medaile na zlatém řetězu. Toto nejvyšší státní vyznamenání, které v minulosti získali například britská královna Alžběta II. nebo polský exprezident Adrzej Duda, dostal jako první americký prezident.
Trump za svého prvního funkčního období se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem jednal osobně třikrát. K zastavení jaderného programu KLDR to ale nevedlo. Média spekulovala, že by se oba mohli setkat i tento týden, Trump ale dnes uvedl, že se schůzka uskuteční jindy.
Americký prezident den završí večeří, na které budou také zástupci Vietnamu, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Thajska a Singapuru.