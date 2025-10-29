0:00
0:00
11:04

Izraelská armáda od úterního večera zabila v Gaze stovku Palestinců

Izraelské nálety od úterního večer zabily v Pásmu Gazy nejméně stovku Palestinců. S odvoláním na mluvčího civilní obrany v Gaze Mahmúda Basala o tom informovala agentura AFP. Izraelská armáda uvedla, že útočila na velitele hnutí Hamás a další teroristy, a nyní se vrací k příměří. Ale dodala, že opět důrazně odpoví na jakékoli jeho porušení.

Příměří začalo platit 10. října, narušeno už bylo několikrát. Izraelská armáda v úterý obvinila Hamás z porušení příměří poté, co se její jednotky v oblasti Rafáhu na jihu Pásma Gazy dostaly pod palbu. Hamás posléze uvedl, že s touto střelbou nemá nic společného a že potvrzuje závazek k dohodě o příměří.

Premiér Benjamin Netanjahu nicméně nařídil armádě, aby v Gaze okamžitě zahájila intenzivní údery a už předtím obvinil Hamás, že porušuje příměří tím, že nevrací těla rukojmích, ačkoliv podle něj ví, kde jsou. Hamás tvrdí, že nalezení těl na zdevastovaném území je obtížné. V úterý izraelská vláda obvinila Hamás, že zinscenoval objevení jednoho těla rukojmího v troskách, a zveřejnila snímky na podporu tohoto tvrzení. Agentura AFP dnes napsala, že nedokázala ověřit datum ani místo pořízení záběrů.

Na základě dohody o příměří, která vychází z mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa a kterou kromě Spojených států pomohly zprostředkovat Katar a Egypt, Hamás vrací pozůstatky rukojmích, které zabil či kteří zemřeli v zajetí. Červenému kříži také už 13. října předal výměnou za téměř 2000 Palestinců z izraelských věznic všech 20 zbývajících živých rukojmích z 251 osob unesených 7. října 2023.

Hamás a jeho spojenci napadli před dvěma lety 7. října izraelské pohraničí, kde zabili na 1200 lidí a 251 dalších unesli. Izrael pak zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a pozemní vojenskou operaci.

