Pražské obchodní centrum Palladium může koupit skupina Erste, majitelka České spořitelny
Společnost Project Aurelia z rakouské skupiny Erste může koupit obchodní centrum Palladium Praha. Transakci povolil ve zjednodušeném řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), informoval dnes jeho mluvčí Martin Švanda. Spojení nebude mít podle antimonopolního úřadu za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Dosavadním vlastníkem pražského obchodního centra Palladium je německá společnost Union Investment.
"Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy," uvedl Švanda. Centrum kupuje nově založená společnost Project Aurelia, která spadá pod realitní fond Reico společnosti Erste Asset Management ze skupiny Erste, která se pohybuje především na bankovním a finančním trhu. Prostřednictvím svých dceřiných společností je společnost Erste Group Bank AG rovněž činná v oblastech pronájmu či správy nemovitostí, uvedl Švanda.
Dosavadní vlastník Palladia, společnost Union Investment, koupila obchodní centrum v roce 2015 za 570 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu téměř 14 miliard korun. Hospodářské noviny v únoru uvedly, že Union Investment chce za Palladium 700 milionů eur, tedy 17 miliard korun.
Pětipodlažní obchodní centrum na náměstí Republiky v centru Prahy stojí na pozemku bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Stavba centra začala v květnu 2005 a veřejnosti se Palladium slavnostně otevřelo 25. října 2007. V současnosti je v něm 157 obchodů a 27 restaurací, kaváren a barů. Kromě toho jsou součástí centra i kanceláře a velké podzemní parkoviště. Celková rozloha obchodního centra je 115.000 metrů čtverečních.
Podle výroční zprávy za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin zakončilo obchodní centrum hospodaření se ziskem 107 milionů korun. Čistý obrat přesáhl miliardu.
čtk, tb