Na Švýcarsko, Norsko, Kanadu a další americké spojence Trump uvalil nová, vysoká cla
Švýcarská vláda vyhodnocuje situaci poté, co administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že na dovoz zboží z alpské země od 7. srpna uvalí 39procentní cla. Stejně jako norská vláda dala najevo, že usiluje o další jednání, píše agentura Reuters.
Agentura Bloomberg připomíná, že Trump původně Švýcarsku hrozil zavedením 31procentních cel a jejich novou sazbu agentura označuje za jednu z nejvyšších na světě. Nové oznámení maří naděje, že si Švýcarsko dokáže s USA zajistit výhodnější obchodní dohodu. Nové podmínky jsou pro něj výrazně horší než třeba ty pro EU, Japonsko a Jižní Koreji, které si s EU dokázaly vyjednat 15procentní dovozní přirážku.
"Švýcarsko bylo a je v kontaktu s odpovědnými úřady ve Spojených státech," uvedla dnes ráno švýcarská federální vláda. Dodala, že "nadále usiluje o vyjednání řešení" a analyzuje nyní, jak postupovat dál.
Kanadská vláda je zklamaná krokem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který od 1. srpna navýšil celní sazbu na část kanadského dovozu na 35 procent. Na platformě X to uvedl premiér Mark Carney. Zároveň zdůraznil, že Kanada se i nadále zavazuje plnit povinnosti vyplývající z dohody o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Zboží, na něž se dohoda vztahuje, Trump již dříve z cel vyňal.
"Můžeme si dát více, než nám kdy může vzít jakákoli zahraniční vláda - tím, že budeme stavět s kanadskými pracovníky, kanadskými zdroji a půl bilionem dolarů nových investic," napsal kanadský premiér.
čtk, tb