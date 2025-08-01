0:00
1. 8. 2025

Ministryně Decroix je ve sporu s olomouckým vrchním zastupitelstvím. Chce po něm názor k bitcoinové kauze

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix se dostala do sporu s vrchními žalobci v Olomouci kvůli bitcoinové aféře. Úřad je podle informací Respektu v uplynulých týdnech dvakrát písemně pořádal o stanovisko, zda kryptoměna s problematickým původem pochází z trestné činnosti či nikoliv. Stát za jejího předchůdce Pavla Blažka získal bitcoiny jako dar od muže s kriminální minulostí a následně je prodal soukromníkům, kvůli probíhajícímu policejnímu vyšetřování je však majitelům nechce vydat.

Žalobci na dotazy ministerstva odmítli odpovědět právě kvůli tomu, že vyšetřování stále probíhá, a ministryně tak následně požádala o dohled nad jejich prací Nejvyšší státní zastupitelství. „Protože nedostáváme na naše otázky plně adekvátní odpovědi od Vrchního státního zástupce, podává ministerstvo podnět k dohledu Nejvyšší státní zástupkyni,“ uvedla Decroix.

