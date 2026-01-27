0:00
10:45

Severní Korea vystřelila do moře neznámo jakou střelu, nejspíše balistickou raketu

Severní Korea dnes odpálila z východního pobřeží neidentifikovanou střelu směrem k moři. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany, které citovala agentura AP. Ministerstvo neposkytlo žádné podrobnosti o jakou střelu se jednalo, zda šlo o raketu nebo dělostřelecký projektil, ani jak daleko doletěla.

Japonská pobřežní stráž uvedla, že zaznamenala možný odpal balistické rakety ze Severní Koreje, po němž následoval druhý, informovala japonská tisková agentura Kjódó.

Na začátku ledna Severní Korea provedla testy hypersonických raket. Zkoušce přihlížel severokorejský vůdce Kim Čong-un, který ji nepřímo spojil se zásahem USA ve Venezuele, při němž americké speciální síly do Spojených států unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku.

čtk, tb

