S přítomností ruských jaderných zbraní jsou změny v Bělorusku spíš fantazií

Rusko a Bělorusko podepsaly vojenskou dohodu, která ruské armádě umožňuje rozmístit na běloruském území takzvané taktické jaderné zbraně. To není jasně definovaná kategorie nukleárního arzenálu, ale vojenští znalci tak označují malé hlavice, které nemají zničit celá města a ochromit protivníka na jeho vlastním území, ale dává smysl nasadit je na bojišti. O jejich použití ruskými vojsky na ukrajinském bojišti se od začátku invaze v únoru 2022 spekulovalo již několikrát.

Zbraně jsou už možná na cestě nebo rovnou na místě. Alespoň v tom smyslu se vyjádřil běloruský diktátor Aljaksandr Lukašenka pár hodin poté, co ministerstva obrany obou zemí dohodu podepsala. „Měli jsme připravit sklady a tak dále. To jsme udělali, takže přemisťování jaderné munice už začalo,“ uvedl Lukašenka a na doplňující otázku, zda tyto zbraně už v Bělorusku jsou, odpověděl: „Je to možné. Přijedu a uvidím.“

Podle znalců to celkovou bezpečnostní situaci v Evropě nijak nemění, i když jistou výhodu to ruské armádě přináší. Bělorusko je blíž několika evropským hlavním městům a má dlouhou hranici se západní a střední Ukrajinou. Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které už 15 měsíců vede válku proti Ukrajině. Své vojáky do bojů sice Minsk nevyslal, ale poskytl Rusku k útoku proti Ukrajině své území. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev.

Rusko až dosud jaderné zbraně mělo jen na svém území či na svých plavidlech a letounech. První takové rozmístění ruských zbraní od roku 1991 má větší význam pro samo Bělorusko. Lukašenka s problémy přestál velkou vlnu demonstrací v roce 2021 po zjevně zfalšovaných prezidentských volbách. Jeho režim je nakonec silou potlačil a z tisíců běloruských občanů se stali političtí vězni, země má však exilovou vládu a opozici, která je aktivní na mezinárodní scéně.

Co se děje uvnitř režimu, je pro vnější pozorovatele samozřejmě těžko čitelné, ale idyla to nebude. Ministr zahraničí Vladimir Makei v loňském roce záhadně zemřel. V květnu byl sám Lukašenka zjevně ve špatném zdravotním stavu (nyní už je v lepší kondici) a spekulovalo se o scénářích po jeho případné smrti.

V tomhle kontextu jsou ruské jaderné zbraně na běloruském území podstatné. Bylo vždy velmi nepravděpodobné, že současný ruský režim by nechal svého běloruského vazala vydat se směrem k demokracii a nezávislosti na východním sousedovi, jako se to před osmi lety podařilo právě Ukrajině. Když teď běloruská infrastruktura obsluhuje ruský nukleární arzenál, je to ještě větší fantazie. Tomáš Brolík

Policisté zadrželi a obvinili muže, který podle nich založil loňský požár v Českém Švýcarsku; šlo o nejrozsáhlejší požár v historii ČR. Americký novinář Evan Gershkovich se odvolal proti úternímu rozhodnutí ruského soudu prodloužit mu vazbu o další tři měsíce. Správní soud v Tridentu na severu Itálie o další měsíc prodloužil ochranu před utracením medvědice Jj4, která podle úřadů zabila na začátku dubna v Alpách běžce. Za naprostý nesmysl označil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) studii, podle níž by odklon od rodných čísel stál zhruba 56 miliard korun, neboť mylně počítá s jejich úplným zrušením. Vzhledem k aktuální ekonomické situaci není zavedení eura v Česku tématem, které by se mohlo řešit v tomto volebním období, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Kontroly na vnitřní hranici schengenského prostoru jsou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) krajním opatřením. "V této chvíli k tomu nemusíme přistupovat," řekl na setkání se spolkovou ministryní vnitra. Muskova společnost Neuralink, která vyvíjí mozkové čipy, dostala od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv souhlas k první klinické studii na lidech. Nejvyšší soud potvrdil nárok rodičů na odškodnění za chybu nemocnice, která při screeningu špatně vyhodnotila riziko vývojových vad, a rodičům se pak nečekaně narodila dcera s Downovým syndromem. V severozápadní části Čech včetně Prahy hrozí kvůli suchu nebezpečí vzniku požárů. Britská královna Alžběta II. čelila během návštěvy USA v roce 1983 hrozbě atentátu. U řeckého ostrova Mykonos se převrátil člun s migranty. Pokud Západ dá Ukrajině jaderné zbraně, Rusko bude muset podniknout preventivní úder, pohrozil Dmitrij Medveděv. Bílý dům a republikánští zákonodárci se přiblížili dohodě o zvýšení dluhového stropu Spojených států, která by odvrátila hrozící platební neschopnost federální vlády, napsal list NYT. Nizozemští prokurátoři zabavili pozemek nedaleko Amsterodamu, který patří bývalému zeti ruského prezidenta Vladimira Putina. Turecko v neděli čeká druhé kolo prezidentských voleb. Část poslanců Evropského parlamentu chce navrhnout členským zemím Evropské unie, aby Maďarsku odebraly možnost předsedat příští rok Radě EU.

