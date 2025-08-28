Rusové při rozsáhlém útoku na Kyjev zabili přes deset lidí a další desítky zranili
Počet obětí ruského útoku na Kyjev nadále stoupá. Náčelník vojenské správy ukrajinské metropole Tymur Tkačenko nejnověji informoval o 15 zabitých, včetně čtyř dětí. Bilance zřejmě není konečná, úřady dál zmiňují nejméně deset pohřešovaných. Rusko v noci napadlo hlavní město Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, raketami, řízenými střelami a drony. Desítky lidí utrpěly zranění, podle Tkačenka je mezi nimi deset dětí. Při útoku Rusové zasáhli i budovu zastoupení Evropské unie v Kyjevě, napsaly agentury. Ruská vojska zasáhla ukrajinské zbrojovky a letiště, tvrdí Moskva.
Rusko proti Ukrajině v noci vyslalo 598 dronů, dvě rakety Kinžal, které Rusko označuje za hypersonické, devět raket Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23, 20 střel s plochou dráhou letu Ch-101, vypouštěné ze strategických bombardérů. obráncům se ¨podařilo zničit 563 dronů, jednu raketu Kinžal, sedm raket Iskander-M/KN-23 a 18 střel Ch-101, oznámilo ukrajinské letectvo. Připustilo, že zásahy střel a bezpilotních letounů zaznamenalo na 13 místech, úlomky sestřelených dronů dopadly na 26 místech, dodalo. Varovalo, že vzdušný útok nadále pokračuje.
Rusové při útoku použili větší množství dronů poháněných proudovými motory a také velké množství střel, z nichž dvě zasáhly obytný dům, uvedl v televizi mluvčí letectva Jurij Ihnat. Protivzdušná obrana za daných okolností udělala vše, co bylo v jejích silách, zdůraznil podle agentury Unian. Ihnat připustil, že v případě pěti střel a 30 dronů lze hovořit o přímých zásazích. Útoky jsou podle Zelenského jasnou odpovědí Ruska všem, kdo po týdny a měsíce vyzývali k příměří a skutečné diplomacii.
Ruský útok poškodil energetická zařízení v několika regionech a vedl k místním výpadkům elektrického proudu, napsala agentura Reuters s odvoláním na provozovatele ukrajinské energetické sítě. Ruské útoky zasáhly železniční infrastrukturu a vozový park rychlostních vlaků Intercity a způsobily mnohahodinová zpoždění. Jeden vlak byl vážně poškozen, informovaly ukrajinské dráhy. V Chersonské oblasti za uplynulý den ruské útoky zabily další čtyři lidi a pět jich zranily, napsala agentura Ukrinform.
Mezi zraněnými, z nichž tři desítky skončily v nemocnicích, je podle úřadů řada dětí od sedmi do 17 let. Při útoku podle ministra vnitra Ihora Klymenka jedno dítě zahynulo na místě, další dvě podlehly zraněním v nemocnici. Rozsáhlé nálety poničily řadu obytných domů v několika čtvrtích města.
"Rusko si vybírá balistické rakety místo jednacího stolu. Vybírá si pokračovat v zabíjení místo ukončení války. A to znamená, že Rusko stále nemá obavu z následků. Stále zneužívá skutečnosti, že alespoň část světa přehlíží zavražděné děti a hledá pro Putina omluvy," napsal na X Zelenskyj. Je podle něj čas na nové a tvrdší sankce vůči Rusku. Vyzval také k jasné reakci země, jako jsou Čína a Maďarsko.
"Bohužel, je to typický styl ruských útoků. Kombinovaný útok z různých směrů. A systematicky cílený na obyčejné obytné domy," uvedl dříve na telegramu Tkačenko. Podle ministra vnitra Ihora Klymenka se záchranářům podařilo z trosek vyprostit tři živé lidi a je velká pravděpodobnost, že pod sutinami zůstávají další lidé.
Záchranáři vyprošťují obyvatele z trosek pětipatrového domu v Darnycké čtvrti, v Dniprovské byla zase poškozena 25patrová budova. Vzdušný útok zasáhl také Ševčenkivskou a Solomjanskou čtvrt hlavního města. Požár zachvátil desítky aut, celkově byly podle Tkačenka poškozeny stovky objektů.
Při útoku Rusové zasáhli i budovu zastoupení Evropské unie v Kyjevě, uvedly agentury. "EU se nenechá zastrašit. Ruská agrese jen posiluje naše odhodlání stát při Ukrajině a jejím lidu," reagoval na X předseda Evropské rady António Costa.
Kyjev se opakovaně stává terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, při jednom z nejhorších na konci července zemřelo 31 lidí. Ruské ministerstvo obrany dnes sdělilo, že v noci na dnešek zničilo 102 ukrajinských dronů nad sedmi regiony, včetně anektovaného Krymu, jakož i nad Černým a Azovským mořem. čtk, per