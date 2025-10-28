Ruský Lukoil se chystá prodávat majetek v zahraničí kvůli americkým sankcím. Informuje o tom tamní deník Kommersant
Ruský ropný koncern Lukoil hodlá kvůli zavedení amerických sankcí prodat svá zahraniční aktiva, napsal na svém webu list Kommersant s odvoláním na dnešní prohlášení firmy. V Lukoilu začali posuzovat nabídky potenciálních kupců.
Prodej aktiv se uskutečňuje v souladu s povolením amerického ministerstva financí k ukončení aktivit. V případě nezbytnosti se Lukoil chystá požádat o prodloužení tohoto povolení, aby zajistil nerušené fungování svých zahraničních aktiv.
Lukoil vlastní obchodníka s ropou Litasco se sídlem v Ženevě, rafinérie v Rumunsku a Bulharsku a má podíl 45 procent v rafinérii v Nizozemsku. Vlastní také 2450 čerpacích stanic v cizině. Společnosti také patří podnik v Iráku, který řídí průzkum a těžbu na ropném poli Západní Kurna-2. Po zavedení sankcí bulharské úřady zavedly zvláštní kontrolu nad prodejem aktiv Lukoilu v zemi, vláda a tajné služby mají právo příslušnou transakci zablokovat, dodal Kommersant.
Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože ruský prezident Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. O něco později americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit se svým ruským protějškem v Budapešti.
čtk, tb