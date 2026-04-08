Řecko plánuje od roku 2027 zakázat sociální sítě dětem mladším 15 let, oznámil premiér
Řecko zakáže od začátku příštího roku přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let, oznámil prostřednictvím krátkého videa na sociálních sítích premiér Kyriakos Mitsotakis. Atény se budou snažit v tomto směru tlačit na přijetí podobného omezení v celé Evropské unii, dodal předseda řecké vlády. Jeho země se stane jedním z prvních evropských států, které přistoupí k opatření diskutovanému v řadě zemí včetně Česka.
„Rozhodli jsme se zavést obtížné, ale nutné opatření: zakázat přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let," řekl Mitsotakis. Oznámení doprovázené množstvím grafických prvků zveřejnil mimo jiné na síti TikTok specializované na krátká videa cílená zejména na děti.
„Věda říká jasně, že když dítě tráví hodiny před obrazovkou, jeho mozek si neodpočine," vysvětloval záměr premiér. Dodal, že chápe nesouhlas některých mladých se zákazem, který je dle podle něj nutný.
První a dosud jedinou zemí na světě, která zákaz sociálních sítí pro děti zavedla v praxi, je od prosince Austrálie. Dětem mladším 16 let zakazuje mimo jiné přístup na TikTok, Instagram, Facebook i videoplatformu YouTube.
V Evropě podobné zákazy chystají Francie, Polsko, Portugalsko či Španělsko. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let v únoru vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš, ministr školství Robert Plaga naproti tomu uvedl, že by preferoval celoevropská pravidla. Také Mitsotakis dnes řekl, že se bude snažit působit na ostatní země EU, aby se shodly na společném řešení. Poslanci Evropského parlamentu loni v nezávazném usnesení vyzvali k výraznému zvýšení ochrany nezletilých na internetu, včetně zákazu vstupu na sociální sítě pro mladší 16 let.
Sociální sítě mohou podle různých studií přinášet dětem a mladistvým rizika, která jako argumenty používají zastánci omezení. Nejčastěji se zmiňuje nebezpečí závislosti, manipulace, vystavení kyberšikaně či sledování nevhodného obsahu. čtk, ft