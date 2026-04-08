Šéf ČT Chudárek se má v pátek sejít s ministrem Klempířem. Řešit spolu mají budoucnost financování televize
Generální ředitel Hynek Chudárek to uvedl na mimořádném zasedání Rady České televize, kterou její zástupci svolali poté, co Tomio Okamura před několika týdny oznámil záměr zrušení platby poplatků pro vybrané skupiny občanů. Na toto oznámení navázaly odhady o tom, zda by takový krok neznamenal výrazné finanční potíže zejména kvůli již podepsaným smluvním závazkům, ve kterých se počítalo s rozpočtem v současné podobě. Budoucnost financování médií veřejné služby je zatím stále nejistá. Vládní koalice oznámila záměr převést platbu pod státní rozpočet, ale do této chvíle nepředstavila konkrétnější představu takového modelu. ft