Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
včera 10:55

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou dotaci z EU

Policie dnes zadržela sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusil neoprávněně získat 13,5 milionu eur (zhruba 340 milionů korun). V tiskové zprávě o tom informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od dnešního rána zasahují na stavebním úřadu v Brně, potvrdil ČTK mluvčí úřadu Filip Poňuchálek. „Lze potvrdit, že Policie ČR zajišťuje podklady na stavebním úřadě pro své účely. Více v této věci z naší strany nelze sdělit. Provoz úřadu není omezen," uvedl Poňuchálek. EPPO uvedlo, že policisté provedli 13 domovních prohlídek, mimo jiné i v prostorách MPO. Před budovou magistrátu města Brna v Orlí ulici stálo dnes dopoledne podle fotografa ČTK auto označené malým nápisem policie.

Podezření se podle úřadu evropského žalobce týká dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na rekonstrukci výzkumných prostor. Kriminalisté podezřívají podnikatele z toho, že využil svých vazeb na vysoce postavené veřejné činitele, aby získal dotaci pro své dvě společnosti. Spolu s dalšími podezřelými podle EPPO připravil dokumentaci s nepravdivými nebo zkreslenými informacemi, kterou předložil MPO, jež dotace z programu spravuje.

Zadržené z ministerstva a úředníka ze stavebního úřadu podezírají policisté z toho, že ve prospěch zločinecké skupiny zneužili svou pravomoc, bez jejich zapojení by podle kriminalistů dotace udělena nebyla.

Podezřelí se podle EPPO pokusili získat dotaci zhruba 340 milionů korun, z čehož jim bylo vyplaceno zhruba 123 milionů korun. Kriminalisté při domovních prohlídkách zajistili více než dva miliony eur (asi 51 milionů korun) a nemovitost. čtk, ft

