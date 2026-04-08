Cena pro plyn od rána kvůli příměří na Blízkém východě prudce klesá
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána prudce klesá. Reaguje tak na dohodu o dvoutýdenním příměří na Blízkém východě, což vzbudilo naději na obnovení dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) Hormuzským průlivem. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 09:00 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku odepisoval 16,8 procenta na 44,3 eura (téměř 1100 Kč) za megawatthodinu (MWh). Brzy ráno cena spadla až na 43,95 eura, nejníže od 2. března, informuje agentura Reuters.
Hormuzský průliv je důležitou tepnou světového obchodu s ropou, plynem a dalšími surovinami. Běžně jím prochází zhruba pětina globálních dodávek ropy a plynu. Kvůli uzavření průlivu po útoku amerických a izraelských vojsk na Írán cena plynu v polovině března vzrostla až na 74 eur za MWh.
Americký prezident Donald Trump v úterý večer (v noci na dnešek středoevropského času) uvedl, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a že je připraven k příměří. Teherán podle něj předložil desetibodový návrh, který může být funkčním základem pro další jednání. Dvoutýdenní lhůta má pomoci dosáhnout konečné dohody.
Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil. Arakčí podle agentury AFP také uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen „na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení".
Podle analytiků však není pravděpodobné, že by všechny tankery s ropou a LNG v Hormuzském průlivu mohly v příštích dvou týdnech proplout. Íránské útoky v březnu také způsobily značné škody na zařízení k produkci LNG katarské společnosti QatarEnergy.
„Tuto situaci nevyřeší dohoda o příměří. Vzhledem k tomu, že bylo zničeno přibližně 17 procent produkce LNG v Kataru - jejíž obnova podle samotného Kataru potrvá tři až pět let - už neexistuje vyhlídka na globální přebytek LNG v nadcházejících letech," uvedl analytik firmy Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen. čtk, ft