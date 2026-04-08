Průzkum: Motoristé pod pěti procenty, ANO s vysokým náskokem, opozice bez jasného lídra
Vítězem dubnových voleb do Sněmovny by s jasnou převahou bylo hnutí ANO, podle modelu agentury NMS by získalo 32,7 procenta hlasů. Následovala by ODS s 13,9 procenta a těsně za ní STAN s 13,7 procenta. Do dolní komory by se dostali ještě Piráti a SPD, zatímco nyní vládní Motoristé, pro které v loňských volbách hlasovalo zhruba sedm procent lidí, se propadli pod potřebnou pětiprocentní hranici. Plyne to z průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz.
Mohlo by vás zaujmout:
Profil: Petr Macinka po letech v pozadí konečně v záři reflektorů
Mezi jednotlivými stranami preference Motoristů vykazují podle průzkumu největší výkyvy, v únoru jim naměřil 4,7 procenta, v březnu zhruba sedm procent a nyní 4,4 procenta. Na Motoristy se nyní dotahuje hnutí Naše Česko v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (dříve ODS), které proti předchozímu průzkumu posílilo o 1,5 bodu na 4,1 procenta. čtk, ft