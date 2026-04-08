Ruští hackeři, proti nimž zasáhla Vojenská rozvědka, ovládli routery pro malé domácí kanceláře
Ruská hackerská skupina APT28, proti jejímž aktivitám zasáhlo v březnu při mezinárodní organizaci Vojenské zpravodajství, ovládla routery TP-Link pro malé a domácí kanceláře. Získávala tak hesla a další citlivé informace, včetně obsahu e-mailů. Cílem byla kyberšpionáž, uvedl dnes na webu Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Mluvčí Vojenského zpravodajství Jan Pejšek ČTK sdělil, že útočníci spadající pod ruskou vojenskou zpravodajskou službu GRU prostřednictvím slabě zabezpečených routerů prováděli kybernetické útoky na státní a další organizace v České republice i v zahraničí. čtk, ft