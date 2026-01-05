Prezidentova pozice ke jmenování Turka ministrem se nemění
Pozice prezidenta Petra Pavla ke jmenování čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se nijak nemění. Hrad to sdělil České televizi poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s Pavlem Turkovu nominaci na člena vlády.
Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl tehdy prezident. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Babiš dříve řekl, že Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Ve středu se s prezidentem sejde na tradičním novoročním obědě.
Turek před jednáním koaliční rady novinářům řekl, že Motoristé od jeho nominace nechtějí ustoupit. Poslanec čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale premiér kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. čtk