Ukrajinu čeká další jednání s USA, řešit se bude i otázka území
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání, očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož to bude už třetí takové jednání během dvou dní. "Ukrajina se nevyhýbá nejobtížnějším otázkám a nikdy nebude překážkou míru," napsal ukrajinský prezident. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal .
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, přičemž v posledních týdnech na Západě zesílilo diplomatické úsilí s cílem válku ukončit. Zmíněné územní otázky zůstávají podle Zelenského největší překážkou v mírovém procesu.
Rusko má pod kontrolou zhruba pětinu Ukrajiny včetně Krymu, který anektovalo v roce 2014. Na Donbasu okupuje přibližně 90 procent území a v Záporožské a Chersonské oblasti kolem 75 procent. Všechny tyto regiony požaduje celé. Kyjev se jich odmítá vzdát, přičemž USA podle něj přišly s myšlenkou vytvoření takzvané volné ekonomické zóny v částech Donbasu, ze kterých by se Ukrajina eventuálně stáhla. Záporožská jaderná elektrárna je považována za největší v Evropě a leží na ukrajinském území, hned zkraje invaze se jí však zmocnila ruská invazní vojska.
Nový šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov, který je jedním z ukrajinských vyjednávačů, na telegramu uvedl, že existují konkrétní výsledky dosavadních jednání, byť nemohou být všechny zveřejněny. "Ukrajinské národní zájmy budou chráněny," uvedl Budanov bez podrobností. Jednání podle něj v Paříži pokračují.
V úterý jednali v Paříži také lídři zemí koalice ochotných, kde Francie, Británie a Ukrajina podepsaly na okraj jednání společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné. Český premiér Andrej Babiš ake řekl, že Česko se svými vojáky podílet nebude.
Ruská reakce na výsledky úterní pařížské schůzky zatím není zřejmá, v minulosti Moskva dávala verbálně najevo ochotu jednat o míru, zároveň však opakovala, že mírové uspořádání musí zohledňovat její požadavky, včetně územních. Rusko dosud také jednoznačně odmítalo přítomnost vojáků západních zemí na ukrajinském území. Kyjev Moskvu viní z podkopávání mírového procesu. čtk