0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ruští špioni ovládli Vídeň
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 13:20

Ukrajinu čeká další jednání s USA, řešit se bude i otázka území

Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání, očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož to bude už třetí takové jednání během dvou dní. "Ukrajina se nevyhýbá nejobtížnějším otázkám a nikdy nebude překážkou míru," napsal ukrajinský prezident. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal .

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, přičemž v posledních týdnech na Západě zesílilo diplomatické úsilí s cílem válku ukončit. Zmíněné územní otázky zůstávají podle Zelenského největší překážkou v mírovém procesu.

Rusko má pod kontrolou zhruba pětinu Ukrajiny včetně Krymu, který anektovalo v roce 2014. Na Donbasu okupuje přibližně 90 procent území a v Záporožské a Chersonské oblasti kolem 75 procent. Všechny tyto regiony požaduje celé. Kyjev se jich odmítá vzdát, přičemž USA podle něj přišly s myšlenkou vytvoření takzvané volné ekonomické zóny v částech Donbasu, ze kterých by se Ukrajina eventuálně stáhla. Záporožská jaderná elektrárna je považována za největší v Evropě a leží na ukrajinském území, hned zkraje invaze se jí však zmocnila ruská invazní vojska.

Nový šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov, který je jedním z ukrajinských vyjednávačů, na telegramu uvedl, že existují konkrétní výsledky dosavadních jednání, byť nemohou být všechny zveřejněny. "Ukrajinské národní zájmy budou chráněny," uvedl Budanov bez podrobností. Jednání podle něj v Paříži pokračují.

V úterý jednali v Paříži také lídři zemí koalice ochotných, kde Francie, Británie a Ukrajina podepsaly na okraj jednání společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné. Český premiér Andrej Babiš ake řekl, že Česko se svými vojáky podílet nebude.

Ruská reakce na výsledky úterní pařížské schůzky zatím není zřejmá, v minulosti Moskva dávala verbálně najevo ochotu jednat o míru, zároveň však opakovala, že mírové uspořádání musí zohledňovat její požadavky, včetně územních. Rusko dosud také jednoznačně odmítalo přítomnost vojáků západních zemí na ukrajinském území. Kyjev Moskvu viní z podkopávání mírového procesu. čtk

↓ INZERCE