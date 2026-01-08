Zelenskyj: Bilaterální dohoda o zárukách USA pro Ukrajinu je téměř hotová
Dokument o bilaterálních bezpečnostních zárukách mezi Spojenými státy a Ukrajinou je v podstatě hotov, nyní jej zbývá dokončit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, která se už téměř čtyři roky se západní pomocí brání ruské agresi, tento týden jednaly v Paříži delegace Ukrajiny, USA a také zemí koalice ochotných v čele s Británií a Francií.
"(Předseda ukrajinské bezpečnostní rady) Rustem Umerov včera (ve středu) informoval o výsledcích jednání našeho týmu ve Francii. Bilaterální dokument o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu je nyní v podstatě připraven k finálnímu schválení na nejvyšší úrovni s prezidentem Spojených států," uvedl Zelenskyj na síti X. "Je důležité, aby Ukrajina úspěšně sjednotila úsilí evropských a amerických týmů," dodal.
Zástupci Ukrajiny a Spojených států na středečním setkání jednali o "složitých otázkách" pramenících ze základního rámce pro ukončení války, přičemž ukrajinská strana předložila možné varianty pro dokončení dokumentu, uvedl Zelenskyj. "Chápeme, že americká strana bude s Ruskem jednat, a očekáváme zpětnou vazbu, zda je agresor skutečně ochoten tuto válku ukončit."
Ukrajinští a američtí zástupci ve Francii ve středu jednali už potřetí za dva dny, na programu měli podle středečního vyjádření Zelenského nejobtížnější otázky, týkající se území a situace Záporožské jaderné elektrárny. Právě územní otázky okolo čtyř oblastí, které Rusko už v roce 2022 protiprávně anektovalo, zůstávají podle Zelenského největším sporným bodem v mírovém procesu.
Kyjev byl dlouhodobě pod tlakem Washingtonu, aby přistoupil na podmínky mírové dohody, odmítá však požadavky Moskvy, aby se vzdal i území, které dosud ovládá, a také kontroly nad největším jaderným zařízením v Evropě. čtk