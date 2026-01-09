Íránská televize obvinila USA a Izrael z podněcování protestů. Syn bývalého šáha vyzval k jejich pokračování
Íránská státní televize prolomila mlčení o demonstracích, které přes noc zachvátily zemi. Tvrdí, že násilnosti a požáry rozpoutali "terorističtí agenti" Spojených států a Izraele. Krátká reportáž o protestech a představuje první oficiální vyjádření k nejnovějším demonstracím.
Podle reportáže íránské státní televize protesty provázelo násilí, které si vyžádalo oběti, bližší podrobnosti však v příspěvku nebyly. Televize dále uvedla, že během protestů došlo k žhářským útokům na "automobily občanů, motocykly i veřejné prostředky, jako je metro, hasičská vozidla a autobusy".
Protesty, které jsou největší za tři roky, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz.
Íránská vláda odpojila internet i mezinárodní telefonní spojení, což výrazně ztěžuje kontakt s lidmi uvnitř islámské republiky. Agentura AFP ve čtvrtek s odvoláním na organizaci Iran Human Rights uvedla, že protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí. Podle aktivistů se už protesty rozšířily do všech provincií země.
Syn bývalého íránského šáha Rezá Pahlaví, který žije v exilu a býval korunním princem, vyzval Íránce, aby vyšli ve čtvrtek a v pátek do ulic. "Rád bych poděkoval vůdci svobodného světa, prezidentu Trumpovi, za to, že znovu potvrdil svůj závazek pohnat režim k odpovědnosti. Je načase, aby jej následovali i další, včetně evropských lídrů, prolomili mlčení a jednali rozhodněji na podporu íránského lidu," uvedl Pahlaví v příspěvku v noci na pátek. "Vyzývám je, aby využili veškeré dostupné technické, finanční i diplomatické prostředky k obnovení komunikačních kanálů pro obyvatele Íránu, aby jejich hlas a jejich vůle mohly být slyšet i vidět. Nenechte umlčet hlasy mých statečných krajanů," dodal.
Podle expertů je nejasné, jak bude Pahlaví ovlivňovat protesty v dalších dnech a současné íránské opoziční hnutí zůstává bez jasného vůdce. Dynastie Pahlaví byla v Íránu u moci od roku 1925. Šáhova rodina opustila zemi začátkem roku 1979, kdy šíitské duchovenstvo rozdmýchávalo protesty a později se chopilo moci. Žila střídavě v Egyptě, Maroku, Mexiku a na Bahamách. čtk