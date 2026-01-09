0:00
11:00

Macinka přijel na návštěvu Ukrajiny, vzal s sebou i Turka

Český ministr zahraničí Petr Macinka přijel v pátek ráno na návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě se má setkat se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. V plánu má i schůzku s ukrajinskou premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Na cestě ho doprovází mimo jiné poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek.

Macinkova návštěva je první cestou na Ukrajinu člena nové vlády, která má nové programové priority a postoje, řekl dnes ráno ministr novinářům ve vlaku cestou do Kyjeva. "Vzhledem k tomu, že za poslední roky mezi ČR a Ukrajinou probíhal ten vztah velmi intenzivní, tak považujeme za vhodné, aby se tady ten intenzivní vztah nějak korigoval o to, že je nová vláda," uvedl Macinka .

Hovořit chce například o ukrajinských uprchlících žijících v ČR. "To, že by mezi Čechy a Ukrajinci žijícími u nás bylo možné označit ty vztahy za ´žádný problém´, si já úplně nemyslím. Takže to je možná to, co je naším společným úkolem nebo na čem bychom měli zapracovat s ukrajinskou stranou," uvedl. Zjistit chce také detaily o stavu mírových jednání. "Všimli jsme si, že Ukrajina byla v uplynulých týdnech a měsících ochotna k jistým ústupkům, což se zatím asi neukazuje na straně Ruska, bohužel, které nás tady zřejmě uvítalo nějakými raketovými útoky, které neproběhly úplně daleko od nás," podotkl Macinka.

Tématem jednání bude i protivzdušná a protidronová obrana. Ukrajina je podle ministra v této oblasti jedna z nejlepších na světě. "Tak já také využívám této cesty, abych zkusil získat nějaké high profile poznatky tady z této oblasti," dodal.

Šéfa české diplomacie na cestě doprovází Turek, který zůstává kandidátem Motoristů do funkce ministra životního prostředí. "Já jsem chtěl mít v té delegaci s sebou někoho politického a logicky mým nejbližším politickým souputníkem je Filip Turek, se kterým řadu věcí diskutujeme. Takže na jednání s ukrajinskou premiérkou bude vedle mě sedět v delegaci Filip Turek," uvedl.

Rusko v noci podniklo na Ukrajinu rozsáhlý útok, mimo jiné v Kyjevě a v západoukrajinské Lvovské oblasti. Agentury s odkazem na ruské ministerstvo obrany napsaly, že Rusko použilo i novou nadzvukovou střelu Orešnik. Kvůli útokům přijel vlak s Macinkou do Kyjeva se zpožděním. Dronový útok v Kyjevě podle ukrajinských úřadů v noci na dnešek zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 22 zranil.

Útok raketou Orešnik v blízkosti hranic EU a NATO označil ukrajinský ministr Sybiha za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost a dodal, že o podrobnostech útoku prostřednictvím diplomatických kanálů informuje USA a Evropu.

Český šéf diplomacie oznámil blížící se návštěvu Ukrajiny v úterý po telefonátu se Sybihou. Ministři spolu hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v ČR. Shodli se, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější, uvedl po telefonátu Macinka. Právě v této diskusi by měli pokračovat při dnešní návštěvě.

Z českých ministrů byl na Ukrajině naposledy loni v létě tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský. Zemi od začátku ruského agrese v únoru 2022 opakovaně navštívil také bývalý premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel.

Ukrajinská premiérka Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše. Na Ukrajinu dostal pozvání i ministr obrany Jaromír Zůna, původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal. čtk