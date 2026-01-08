Macron v narážce na Trumpovu zahraniční politiku odmítl neokolonialismus
Francouzský prezident Emmanuel Macron ostře odsoudil to, co označil za neokolonialismus a nový imperialismus v mezinárodních vztazích, a zaměřil se přitom zejména na zahraniční politiku svého amerického protějšku Donalda Trumpa. Ten se podle francouzského lídra postupně odvrací od některých tradičních spojenců USA a odpoutává se od mezinárodních pravidel,.
V každoročním projevu před francouzskými velvyslanci Macron v reakci na "svět, který se porouchává," obhajoval to, co nazývá "účinným multilateralismem". Současně vyzval mocnosti skupiny G7, jíž Francie letos předsedá, aby se ve spolupráci s velkými rozvíjejícími se zeměmi pokusily reformovat globální správu a Organizaci spojených národů.
"Odmítáme nový kolonialismus a nový imperialismus", ale "odmítáme také vazalství a defétismus", prohlásil Macron v Elysejském paláci. "Náš svět se stává světem velmocí, které jsou skutečně v pokušení rozdělit si jej mezi sebou," dodal. Zjevně tak narážel na sobotní americký vojenský zásah ve Venezuele a únos tamního diktátora Nicoláse Madura do USA nebo na opakované Trumpovy výroky, že Spojené státy potřebují získat Grónsko.
Jakkoli francouzský prezident ve svém projevu kritizoval Čínu za její "čím dál bezohlednější obchodní agresivitu" a Rusko jako "destabilizující sílu" na Ukrajině, nejmarkantnější byly podle agentur právě jeho komentáře na adresu Spojených států. Ty jsou mocností, která "se postupně odvrací od některých svých spojenců a oprošťuje se od mezinárodních pravidel, která ještě nedávno prosazovala", prohlásil Macron a zmínil také čím dál častější projevy "neokoloniální agresivity".
Před rokem francouzský prezident ostře kritizoval to, co označil za "reakcionářskou internacionálu" podporovanou americkým miliardářem Elonem Muskem. Zároveň však hájil nutnost, aby Francie a celá Evropa uměly spolupracovat s Donaldem Trumpem. Letos zašel ve své kritice "trumpovské" diplomacie ještě dál, aniž však přímo vyzval k přerušení vztahů se světovou velmocí číslo jedna.
Francouzské diplomaty pak Macron vyzval, aby se nespokojili s rolí pouhých komentátorů toho, co dělají ostatní, pasivních pozorovatelů "toho, co se rozkládá". "Právě naopak! Nejsme tu proto, abychom komentovali, jsme tu proto, abychom konali!" zdůraznil Macron. "Na to, co právě prožíváme, si já zvyknout nemohu," uzavřel. čtk