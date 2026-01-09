0:00
Foldyna (SPD) bude mít problém s vyslovením důvěry vládě kvůli muniční inicativě

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna uvedl, že bude mít problém vyslovit důvěru koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. Zdůvodnil to tím, že se koalice rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu, kterou zástupci ANO a SPD před volbami kritizovali a slibovali její zrušení. Sněmovní schůze k vyslovení důvěry začne příští týden.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden po dohodě s koaličními partnery oznámil, že ČR muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Foldyna v reakci na to Foldyna to napsal na facebooku, že je pro něj tento názorový obrat nemilým překvapením.

"Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru," uvedl poslanec vládní strany.

Koalice ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře většinu 108 z 200 hlasů. Pokud by tedy Foldyna pro vládu nehlasoval, nemělo by to vyslovení důvěry ohrozit. Vyslovením důvěry vládě se začnou poslanci zabývat v úterý 13. ledna. Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat Sněmovnu o důvěru do 30 dnů. Prezident Petr Pavel jmenoval Babišův kabinet v polovině prosince.

