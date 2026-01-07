Rusko vyslalo ponorku, aby doprovodila tanker sledovaný Američany
Rusko vyslalo ponorku a další námořní prostředky, aby doprovodily prázdný ropný tanker dříve známý jako Bella 1 - který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a už déle než dva týdny ho sleduje americká pobřežní stráž. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) a stanice CBS News s odvoláním na nejmenované americké činitele. Moskva ani Washington se k informacím oficiálně nevyjádřily.
Americká pobřežní stráž se stárnoucí plavidlo s názvem Bella 1 pokusila zadržet 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Pobřežní stráž shledala, že nepluje pod platnou státní vlajkou, a proto podle mezinárodního práva podléhá kontrole. Loď však odmítla umožnit Američanům vstup na palubu a pokračovala v plavbě. Americké síly ji od té doby pronásledují. Nyní se nachází zhruba 550 kilometrů jižně od Islandu a míří k Severnímu moři.
Tanker se mezitím pokusil domoci ochrany Ruska, jeho posádka na bok plavidla namalovala ruskou vlajku a vysílačkou pobřežní stráži oznámila, že pluje pod ruskou správou. Plavidlo Bella 1 se podle listu NYT nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři. Moskva pak požádala Washington, aby přestal zmíněný ropný tanker pronásledovat.
Bella 1 je předmětem sankcí USA kvůli přepravě íránské ropy, jejíž prodej podle amerických federálních úřadů slouží k financování terorismu. Americký prezident Donald Trump v prosinci nařídil blokádu sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají, ve snaze vyvinout tlak na autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Toho se o víkendu zmocnily americké jednotky při útoku na Venezuelu a dopravily ho do USA.
USA dosud zajaly dva tankery v Karibiku. Jde o plavidla nazvaná Skipper a Centuries a jsou součástí takzvaných stínových flotil, které nelegálně přepravují ropu ze sankcionovaných zemí jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela. Podle amerických činitelů by USA mohly zabavit další lodě.
V případě tankeru Bella 1/Marinera se však podle odborníků situace zkomplikovala. Právní ospravedlnění pro nalodění Američanů na loď ztížil fakt, že už nepluje bez vlajky, ale je nově registrovaná v Rusku. Americké deníky v souvislostí se situací kolem tankeru Bella 1/Marinera upozorňují, že by teoreticky mohla zkomplikovat jednání mezi USA a Ruskem ohledně potenciální mírové dohody, která by ukončila Ruskou válku proti Ukrajině. čtk