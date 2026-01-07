Bednárik: Bezpečnostní rada státu nepřijala k muniční iniciativě žádný závěr
Bezpečnostní rada státu podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) nepřijala k muniční iniciativě žádné usnesení. Členové rady se dozvěděli podrobnosti o fungování iniciativy, například kolik firem a v jakém režimu se jí účastní, řekl Bednárik novinářům. Rada ve středu zasedala poprvé v novém složení po nástupu vlády Andreje Babiše (ANO), schůze se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Hlava státu se však proti předpokladům k obsahu jednání nevyjádřila. Pavel spěchal na Hrad na novoroční oběd s Babišem.
Muniční iniciativa, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu, měla být hlavním tématem rady. Babiš před volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. V úterý ale uvedl, že Česko muniční iniciativu rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní peníze českých občanů.
"Byla to zajímavá diskuse, byli jsme nabriefovaní, jaký je aktuální stav, protože tyto skutečnosti jsme nevěděli," řekl Bednárik po zhruba dvouhodinovém jednání. Členové rady se podle něj třeba dozvěděli, kolik firem a v jakém režimu se iniciativy účastní.
Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další ministři podle rozhodnutí kabinetu. Babišova vláda v prosinci rozhodla, že rada bude mít osm členů. Místopředsedou rady je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy.
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko. čtk