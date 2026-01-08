Lidé v Minneapolisu uctili památku ženy, kterou zastřelil imigrační agent
Tisíce lidí se zúčastnily pietního shromáždění v Minneapolisu, aby uctily památku ženy, kterou tam ve středu na ulici zastřelil agent Úřadu pro migraci a cla. Obyvatelé města na místě incidentu protestovali proti raziím federálních imigračních agentů ve městě, nosili sem květiny, zapalovali svíčky a někteří drželi protestní transparenty. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti agent střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, místní úřady to jednoznačně odmítly.
Obětí střelby imigračního agenta je 37letá Američanka a obyvatelka Minneapolisu Renee Nicole Good, uvedly úřady. "Byla nesmírně soucitná. Celý život se starala o druhé. Byla milující, shovívavá a laskavá. Byl to úžasný člověk," řekla listu Minnesota Star Tribune její matka.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem hájila dotyčného agenta s tím, že žena se ho pokoušela přejet svým vozem. Ze strany Renee Good se jednalo o "čin domácího terorismu" namířený proti zástupcům úřadu, uvedla ministryně. Řidička se je podle ní snažila přejet a narazila do nich autem.
Starosta Minneapolisu Jacob Frey tento popis označil za "hovadinu". Jednalo se podle něj o bezohledné použití moci ze strany agenta, které mělo za následek zabití ženy. "Vypadněte, do prdele, z Minneapolisu!" vzkázal na tiskové konferenci starosta města agentům.
Na videích, která z různých úhlů pořídili svědci incidentu, jeden z příslušníků úřadu sahá otevřeným okénkem do kabiny rozjíždějícího se auta. Druhý k vozidlu přijde zepředu a třikrát vystřelí a zároveň před autem uskakuje, zatímco vozidlo se mu vyhýbá. Vůz se následně zastavil po nárazu do jiného zaparkovaného auta. Lidé v okolí na policii a agenty pokřikovali a dohadovali se s nimi.
Na jednom z videí se jeden z přihlížejících po střelbě ptá imigračních agentů, zda může jít zkontrolovat, či má žena v autě puls s tím, že je lékař. "Nezajímá mě to," odpoví jeden z agentů a dodává, že na místo míří záchranná služba.
Představitelé federálních imigračních úřadů popsali své působení v Minnesotě jako "svou doposud největší operaci". Účastní se jí více než 2000 příslušníků imigračních úřadů, kteří doposud zadržely více než 1500 lidí. Imigrační razie v Minnesotě cílí především na přistěhovalce ze Somálska. Stát je domovem největší somálské diaspory na světě. Žije zde přibližně 80 000 lidí somálského původu, přičemž drtivá většina z nich jsou američtí občané nebo obyvatelé s povolením k trvalému pobytu.
Působení úřadu ve státě Minnesota je součást širší protiimigrační kampaně napříč Spojenými státy poté, co americký prezident Trump zahájil své druhé funkční období s tvrzením, že z USA vyhostí miliony lidí. čtk