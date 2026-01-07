Babiš: Prezident dál odmítá jmenovat Turka ministrem, hodinu jsem ho přesvědčoval
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, oznámil po středečním novoročním obědě s hlavou státu na Pražském hradě oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Turkovu nominaci na člena vlády po dohodě s Motoristy prezidentovi předal.
Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem Babiš nezvažuje. Turek podle něj ale mohl dostat šanci, Pavla se o tom snažil přesvědčit.
Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření Hradu dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Nyní se prezident podle Babiše vyjádří k věci písemně.
"I když jsem se hodinu snažil pana prezidenta přesvědčit, aby byl nad věcí a spáchal dobrý skutek a dal šanci panu Turkovi, pan prezident to odmítl a pana Turka nominovat nechce. Řekl, že se k tomu vyjádří písemně," uvedl Babiš. O věci bude předseda vlády hovořit s předsedou Motoristů Petrem Macinkou, možná se podle něj sejdou i Macinka s Pavlem.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený šéf Motoristů a ministr zahraničí Macinka.
Babiš také uvedl, že o protiukrajinském novoročním projevu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) mluvili při obědě jen kráce. Hlava státu to může s Okamurou projednat při setkání ústavních činitelů 26. ledna, řekl pak novinářům. S prezidentem podle svých slov probírali zejména zahraniční agendu. čtk