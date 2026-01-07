0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ruští špioni ovládli Vídeň
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 15:00

Babiš: Prezident dál odmítá jmenovat Turka ministrem, hodinu jsem ho přesvědčoval

Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, oznámil po středečním novoročním obědě s hlavou státu na Pražském hradě oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Turkovu nominaci na člena vlády po dohodě s Motoristy prezidentovi předal.

Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem Babiš nezvažuje. Turek podle něj ale mohl dostat šanci, Pavla se o tom snažil přesvědčit.

Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření Hradu dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Nyní se prezident podle Babiše vyjádří k věci písemně.

"I když jsem se hodinu snažil pana prezidenta přesvědčit, aby byl nad věcí a spáchal dobrý skutek a dal šanci panu Turkovi, pan prezident to odmítl a pana Turka nominovat nechce. Řekl, že se k tomu vyjádří písemně," uvedl Babiš. O věci bude předseda vlády hovořit s předsedou Motoristů Petrem Macinkou, možná se podle něj sejdou i Macinka s Pavlem.

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený šéf Motoristů a ministr zahraničí Macinka.

Babiš také uvedl, že o protiukrajinském novoročním projevu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) mluvili při obědě jen kráce. Hlava státu to může s Okamurou projednat při setkání ústavních činitelů 26. ledna, řekl pak novinářům. S prezidentem podle svých slov probírali zejména zahraniční agendu. čtk

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE