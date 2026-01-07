0:00
včera 11:00

Trump chce Grónsko koupit, řekl Rubio. Bílý dům však invazi nevyvrátil

Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl členům Kongresu, že prezident Donald Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi. Rubiovo vyjádření přichází v době, kdy Trump a vysocí představitelé jeho administrativy veřejně odmítají vyloučit možnost ovládnutí Grónska za použití vojenské síly. Rubio podle deníku WSJ sdělil zákonodárcům, že Bílý dům se svou rétorikou snaží přimět Dánsko k vyjednávání.

Rubiovo prohlášení o Grónsku zaznělo na pondělním uzavřeném brífinku pro skupinu zákonodárců o americkém útoku na Venezuelu, při kterém Spojené státy 3. ledna unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer se šéfa americké diplomacie zeptal, zda Trumpova administrativa plánuje použití vojenské síly na dalších místech, včetně Mexika a Grónska, sdělil WSJ zdroj obeznámený s konverzací.

Podle listu ale není jasné, zda se Rubio pouze snažil uklidnit znepokojené zákonodárce. Američtí i evropští představitelé však podle listu uvádějí, že nezaznamenali známky toho, že by se Bílý dům chystal na vojenskou invazi do Grónska.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrotřekl, že v úterý s Rubiem telefonoval. Šéf americké diplomacie podle Barrota invazi do Grónska během hovoru vyloučil. Trump a jeho tým zvažují různé možnosti k získání Grónska a využití americké armády je vždy možností, uvedla však v úterý mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt.

Trumpův blízký poradce Stephen Miller v pondělním rozhovoru se stanicí CNN rovněž odmítl vyloučit invazi do tohoto arktického ostrova. "Nikdo nebude vojensky bojovat se Spojenými státy kvůli budoucnosti Grónska," prohlásil Miller.

Francie podle Barrota s evropskými partnery připravuje plán pro případ, že USA na Grónsko zaútočí. Podle Barrota to bude jedním z témat jeho středečního jednání s německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem a polským ministrem zahraničí Radoslawem Sikorským.

Skupina evropských zemí se za Grónsko, které je autonomní částí Dánského království, tento týden postavila. Grónsko patří svému lidu a pouze Dánsko a Grónsko mohou rozhodovat o záležitostech, které se týkají jejich vztahů, uvedli v úterý ve společném prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Británie a Dánska. čtk

