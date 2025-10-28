Prezident udělil nejvyšší vyznamenání Svěrákovi, Navrátilové či Drábové
Prezident Petr Pavel v den 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky vyznamenal 48 lidí. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva udělil in memoriam dvěma vojákům a dlouholeté předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Daně Drábové, převzali ho také herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.
Letošních 48 vyznamenaných při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu je za prezidenta Pavla dosud nejméně. Loni jich bylo 56, předloni při první příležitosti ještě o šest více. Řád bílého lva letos obdrželi také legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války Hugo Vojta a účastník protinacistického i protikomunistického odboje Jaromír Nechanský.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání, Pavel udělil in memoriam někdejšímu ministru spravedlnosti či předsedovi Nejvyššího soudu Otakaru Motejlovi a signatářce a mluvčí Charty 77 Daně Němcové. Ocenění při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě převzal také ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
Medailí Za hrdinství udělil Pavel osm, mimo jiné vojákům za hrdinství v boji nebo třem občanům, kteří svojí pohotovostí pomohli k záchraně lidských životů. Medaili tak převzal žák čtvrté třídy základní školy v Osicích na Královéhradecku Šimon Malý, který zachránil z vody svého dědečka, a dostali ji také dva muži, kteří zachránili na pražském Černém Mostě dva tonoucí chlapce, pod nimiž se prolomil led.
Medailí Za zásluhy bylo 32, z rukou prezidenta je obdrželi končící vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka. Pavel takto vyznamenal také například herečku Annu Geislerovou, dirigenta Jakuba Hrůšu, zakladatele skupiny Spirituál kvintet Jiřího Tichotu či in memoriam herce Aloise Švehlíka, architekta Jana Kaplického a dlouholetého ředitele zoo ve Dvoře Králové nad Labem Josefa Vágnera. Ze sportovních osobností prezident ocenil třeba rychlostní kanoisty Josefa Dostála a Martina Fuksu.
V projevu před předáváním státních vyznamenání Pavel řekl, že říjnové sněmovní volby přinesly zprávu o vůli lidí podílet se na rozhodování, která se promítla do vysoké účasti, i o schopnosti odolávat nejextrémnějším nabídkám, které slibovaly nereálná, neživotaschopná, naivní nebo i nebezpečná řešení. Hlasování podle prezidenta přineslo zprávu o silné občanské angažovanosti a schopnosti prosadit vlastní představu o změně, což se mimo jiné projevilo tím, že do dolní parlamentní komory se dostala řada nových tváří.
Prezident také řekl, že udělá vše pro to, aby výsledky voleb mohly být při formování vlády naplněny řádným, klidným a konstruktivním způsobem. Respekt k ústavě považuje Pavel za nezbytný a za primární úkol každého, kdo se stane představitelem státu. Opět zdůraznil důležitost členství ČR v Evropské unii a NATO. Za důležitou považuje prezident také nezávislost státních a veřejných institucí, především médií veřejné služby, justice, bezpečnostních složek a vysokých škol. Nepostradatelnou hodnotou je autentická a sebevědomá občanská společnost, řekl.