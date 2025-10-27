Prezident pověřil šéfa ANO jednáním o sestavení vlády, Babiš doufá, že vznikne do půle prosince
Prezident Petr Pavel pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Předseda hnutí ANO předtím hlavu státu seznámil s projednáváním koaliční smlouvy a programového prohlášení. O budoucím kabinetu jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Pověření prezidentem k sestavení kabinetu je v Česku zvykem, ústava počítá až se jmenováním předsedy vlády. Předseda hnutí ANO následně v reakci na síti X uvedl, že doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince.
Podle Hradu předseda ANO přislíbil, že Pavlovi koaliční smlouvu a programové priority předá písemně v druhé polovině týdne. Prezident se dnes zajímal zejména o části týkající se zahraniční a bezpečnostní politiky. Babiš zatím nepředstavil Pavlovi personální obsazení vlády, ale zmínil některá jména, o kterých vedou politické strany diskusi, uvedl Hrad. Prezident očekává, že Babiš předloží složení kabinetu, které nebude oslabovat principy demokratického státu zosobněné v ústavě.
Prezident je připraven jednat s nominanty stran na členy vlády a diskutovat s nimi o jejich prioritách a postojích. Babiš také ujistil Pavla, že otázku řešení svého střetu zájmů představí veřejně před případným jmenováním premiérem. Další termín schůzky Pavla s Babišem bude podle prezidentské kanceláře určen na základě potřeby a podle vývoje situace.
Babiš řekl, že hlavu státu na více než hodinovém jednání informoval o vývoji rozhovorů o vzniku nové vlády. ANO, SPD a Motoristé se nejprve po sněmovních volbách domluvili na rozdělení ministerských postů, v posledním týdnu se věnovali programovým otázkám. Znovu budou jednat ve středu. Personální obsazení ministerstev Babiš podle svých slov navrhne hlavě státu ve chvíli, kdy vznikající vláda dopracuje programové prohlášení i koaliční smlouvu a ve Sněmovně se spustí jednání o státním rozpočtu na příští rok.
Kabinet by měl mít 16 členů, devět křesel má připadnout hnutí ANO, tři SPD, čtyři Motoristům. Některé spekulace o nominacích představitelů poslední zmíněné strany vzbudily kontroverze či výtky odborné veřejnosti. Týkalo se to možného obsazení postu ministra zahraničí Filipem Turkem, který v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku rasistické či homofobní příspěvky i narážky Hitlera a Mussoliniho.
Jsem rád, že mě dnes pan prezident pověřil sestavením vlády. Čeká nás teď finalizace koaliční smlouvy a programového prohlášení a jakmile budou tyto dokumenty hotové, budeme řešit personální složení vlády. Věřím, že splníme to, co jsem si předsevzal, tedy že vláda bude moci…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 27, 2025
Za kritizované výroky se Turek omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Část odborné veřejnosti protestovala také proti možné nominaci šéfa Motoristů Petra Macinky na post ministra životního prostředí a Oty Klempíře do čela resortu kultury.
Deník N minulý týden uvedl, že Babiš si sám vybral odborníky, kteří mají usednout ve vládě za SPD. Hnutí má obsadit resorty obrany, zemědělství a dopravy. V souvislosti s obranou se mluví o bývalém prvním zástupci náčelníka generálního štábu Jaromíru Zůnovi či výkonném řediteli Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřím Hynkovi. Jako nového ministra zemědělství média nejčastěji skloňují bývalého šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána. Ministrem dopravy by podle některých médií mohl být bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik, zmiňují i generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobodu.