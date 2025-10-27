Putin by neměl testovat rakety, ale radši by měl ukončit válku, říká Trump. Vztahy USA a Ruska se dál zhoršují
Za nevhodné dnes označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl šéf Bílého domu novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval slovy, že na testu střely Burevestnik není nic, co by mělo narušit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, které jsou podle něj na minimální úrovni.
"Zatím se objevily pouze první, řekněme nesmělé snahy o to, aby se tyto vztahy dostaly ze stavu předchozího ochromení," řekl mluvčí ruského prezidenta podle ruskojazyčné verze stanice BBC v odpovědi na novinářský dotaz, zda testy střely nepovedou k eskalaci vztahů mezi oběma zeměmi. "Rusko se důsledně zabývá zajištěním vlastní bezpečnosti. V rámci tohoto úkolu dochází k vývoji nových zbraňových systémů,“ dodal Peskov.
Kreml v neděli oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a jaderným pohonem označovanou jako Burevestnik, která je také schopna nést atomovou hlavici. Zbraň podle Moskvy uletěla 14.000 kilometrů a ve vzduchu se udržela po přibližně 15 hodin. Kreml o postupu ve vývoji střely informoval během jednání Putina s šéfem ruského generálního štábu Valerijem Gerasimovem.
"Je nevhodné, aby Putin tohle říkal. Měl by ukončit válku na Ukrajině," řekl Trump. "Tato válka, která měla trvat týden, brzy potrvá už čtyři roky. To by měl udělat místo testování raket," dodal Trump na dotaz novinářů na palubě prezidentského speciálu cestou z Malajsie do Japonska. Ruské oznámení o testu střely přichází v době, kdy Spojené státy pozastavily, ale neukončily, diskuse s Ukrajinou o možném poskytnutí amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk, které by napadené zemi umožnily zasahovat cíle hluboko v ruském týlu.
Trump podle agentury Reuters také prohlásil, že Spojené státy mají jadernou ponorku u ruských břehů. Reagoval tak na informaci o hlášené vzdálenosti, které Burevestnik během testu podle Ruska uletěl. "Vědí, že máme jadernou ponorku, největší na světě, přímo u jejich břehů, takže myslím, že nemusí plout 8000 mil (přibližně 13.000 kilometrů - pozn. ČTK) ," řekl šéf Bílého domu.
Trump podle agentury AFP také zopakoval, že by se během své cesty nynější cesty po Asii velice rád setkal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Americký prezident nevyloučil, že v případě potřeby svou zahraniční cestu po Asii, nejdelší od jeho lednového návratu do Bílého domu, prodlouží, píše AFP v souvislosti s možným setkáním Trumpa s Kimem. Prezident USA dnes přiletěl z Malajsie na návštěvu Japonska, kde zůstane do úterý, ve středu a ve čtvrtek jej čeká návštěva Jižní Koreje.
