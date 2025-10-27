Viktor Orbán byl u papeže. Prosil ho o podporu svého "protiválečného úsilí". Papežova reakce známa není
Papež Lev XIV. dnes přijal ve Vatikánu maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten hlavu katolické církve požádal, aby podpořila jeho protiválečné úsilí. Později během dne se šéf maďarské vlády sejde také s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
"Požádal jsem Svatého otce, aby podpořil protiválečné úsilí Maďarska," napsal Orbán na facebooku. Ještě před schůzkou uvedl, že Maďarsko pod jeho vedením chce zůstat "mimo šířící se válečnou horečku" ve světě a že v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou organizuje "koalici proti válce".
Orbán, který udržuje dobré vztahy s Moskvou a naopak je má napjaté s Kyjevem, označuje Maďarsko za "ostrov míru" v Evropě a deklaruje přání ukončit za jednacím stolem válku, kterou zahájilo Rusko svou invazí na sousední Ukrajinu. Brusel i maďarskou opozici naopak obviňuje z "válečného štváčství".
"Pokud chceme uchovat mír na Maďarsku, nemůžeme plavat s bruselským hlavním proudem," uvedl s odkazem na podporu Ruskem napadené Ukrajiny, která převládá mezi státy Evropské unie.
Na jaře 2026 se v Maďarsku konají parlamentní volby, kde bude mít Orbán patrně silného soupeře, Pétera Magyara a jeho uskupením Tisza. To ve většině průzkumů z poslední doby vede nad Orbánovou stranou Fidesz.
Budapešť měla hostit summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o ukončení rusko-ukrajinské války, vrcholná schůzka byla ale minulý týden odložena na neurčito.
Orbán byl naposledy ve Vatikánu letos v dubnu, kdy se zúčastnil smutečního obřadu za zesnulého papeže Františka. Bývalý papež jej navíc přijal loni v prosinci a v roce 2023 se setkali během papežské návštěvy Maďarska. První oficiální návštěvu ve Vatikánu absolvoval Orbán v roce 2022, uvedla agentura APA.
čtk, tb