Astrounat Brázda
Trump opět nevyvrátil, že se chce ucházet o třetí funkční období

Donald Trump opět odmítl vyvrátit, že se chce ucházet o třetí prezidentské funkční období, což by bylo v rozporu s ústavou. Devětasedmdesátiletý americký prezident, který zahájil druhý čtyřletý mandát letos v lednu, naznačil, že by za republikány mohli v prezidentských volbách v roce 2028 kandidovat nynější viceprezident J.D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio.

Trumpovo první funkční období trvalo od ledna 2017 do ledna 2021. O druhý mandát se ucházel ve volbách v listopadu 2020, kdy jej porazil demokrat Joe Biden, ovšem Trump dodnes tvrdí, že tyto volby byly zmanipulované. Potřetí se o prezidentskou funkci ucházel loni, kdy porazil demokratku Kamalu Harris. Jeho současné funkční období by mělo skončit v lednu 2029.

Trump a jeho spojenci o potenciálním třetím funkčním období stávajícího šéfa Bílého domu hovořili opakovaně. Podle 22. dodatku americké ústavy ale nesmí být nikdo zvolen prezidentem více než dvakrát. Změna ústavy je přitom náročný a komplikovaný proces. Trumpův někdejší poradce a konzervativní komentátor Steve Bannon nedávno vzbudil rozruch, když v rozhovoru s deníkem The Economist naznačil, že existuje plán, jak zajistit Trumpovo setrvání v prezidentském úřadu.

"Moc jsem o tom nepřemýšlel," odpověděl Trump v prezidentském speciálu Air Force One na dotazy novinářů ohledně Bannonových komentářů. Trump zároveň tvrdí, že má nyní vůbec nejlepší preference v průzkumech veřejného mínění, ačkoliv to výsledkům prominentních průzkumů neodpovídá, píše server Axios. Prezident také prohlásil, že Vance a Rubio by byli "nezastavitelní", kdyby spolu kandidovali.

"Moc rád bych to udělal. Mám nejlepší výsledky v průzkumech," poznamenal Trump k možnosti, že by se znovu ucházel o post šéfa Bílého domu. Na přímý dotaz, zda svou kandidaturu na třetí funkční období vylučuje, prezident odpověděl "Vylučuji to? To musíte říct vy mně" - a dodal, že "nežertuje".

