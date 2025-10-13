Prezident Pavel naznačuje, že Turkovi jeho aktivita na sítích nemusí při jmenování ministrem projít
V případě, že by se potvrdily informace o nenávistných příspěvcích zvoleného poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na sociálních sítích, byl by to zásadní problém, řekl České televizi (ČT) prezident Petr Pavel. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, dnes odpoledne chce s ním a předsedou Motoristů Petrem Macinkou o kauze jednat předseda ANO Andrej Babiš. Podle ČT chce prezident vyčkat na výsledky této schůzky.
Podle Deníku N Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil.
Pravděpodobný budoucí premiér Babiš o víkendu řekl, že záležitost pokládá za závažnou a za nejlepší řešení označil to, že by Motoristé obdobně jako hnutí SPD vyslali do kabinetu odborníky. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něj nehledá. Podle něj budou Motoristé nominovat do vlády poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici.
Macinka také oznámil, že Motoristé podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích, které pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO má mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny. Tento týden mají začít debaty o vládním programu.
