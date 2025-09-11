Polsko částečně uzavřelo vzdušný prostor na východě země, kvůli pravděpodobnému ruskému dronovému útoku zasedne OSN
Polsko omezilo leteckou dopravu u svých východních hranic s Běloruskem a Ukrajinou. Potvrdilo to dnes podle agentury Reuters operační velení polských ozbrojených sil. Děje se tak v době zvýšeného napětí, které vyvolalo středeční vniknutí ruských dronů do vzdušného prostoru Polska. Polská obrana proti bezpilotním strojům s pomocí spojenců v NATO zasáhla.
"Na žádost operačního velení složek ozbrojených sil... budou ve východní části Polska zavedena omezení letového provozu v podobě omezené zóny EP R129," ohlásil už ve středu večer polský úřad řízení letového provozu. Omezení vstoupila v platnost o půlnoci a platit mají do 9. prosince.
Lety jsou ve vymezené v zóně zakázány od východu do západu slunce, s výjimkou pilotovaných letadel provozovaných v souladu s letovým plánem, s příslušnými transpondéry a udržujících obousměrnou komunikaci s leteckými úřady. Výjimku mají také vojenské lety a některé další speciální lety a volací znaky. "V zóně EP R129 platí 24hodinový zákaz letů civilních bezpilotních letadel," uvedl mimo jiné úřad řízení letového provozu.
Ruské ministerstvo obrany ve středu potvrdilo, že jeho drony provedly rozsáhlý útok na vojenské objekty na západě Ukrajiny, tvrdí ale, že neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.
čtk, tb