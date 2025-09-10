Poláci našli trosky dronů na deseti místech, některé hluboko ve vnitrozemí
Na území Polska prozatím vojáci, policisté a příslušníci dalších bezpečnostních institucí nalezli trosky dronů na deseti místech. Informovala o tom mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecká. Polská vláda už dříve drony označila za ruské. Bezpilotní letouny v noci na dnešek opakovaně narušily polský vzdušný prostor a polská armáda spolu se spojenci z NATO proti nim zasáhla. Galecká původně informovala také nálezu části jedné rakety blíže neurčeného původu, podle všeho to ale byla střela, která zlikvidovala jeden z ruských dronů, uvedla zpravodajská stanice TVN24.
Nálezy trosek dronů Polsko hlásí v Lublinském vojvodství, které hraničí s Ukrajinou i Běloruskem, v Lodžském a ve Varmijsko-Mazurském vojvodství.
Konkrétně v Lublinském vojvodství mluvčí zmínila obce Wyryki, kde byl poškozen rodinný dům, Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Wielki Łan, Wohyń, Zabłocie-Kolonia a Wyhalew, v níž se našly rovněž trosky střely protivzdušné obrany. V Lodžském vojvodství hlásí ministerstvo vnitra nálezy v obci Mniszków u Lodže, která se nachází asi 300 kilometrů od ukrajinských hranic, a ve Varmijsko-Mazurském vojvodství v obci Oleśno, která leží na severu Polska nedaleko Gdaňsku.
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že v noci na dnešek polská armáda zaznamenala celkem 19 případů narušení vzdušného prostoru 38milionové země a že několik dronů polští vojáci, jimž s ochranou země pomáhali spojenci z NATO, sestřelili.
čtk, tb