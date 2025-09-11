Palestinský stát nebude, řekl Netanjahu a podepsal rozšíření osad
Palestinský stát nebude, prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu při čtvrteční ceremonii k rozšíření židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu nedaleko Jeruzaléma. "Naplňujeme náš slib, že žádný palestinský stát nebude, toto místo nám patří," řekl při návštěvě židovské osady Maale Adumim.
Netanjahu se účastnil slavnostního podpisu dohod pro vznik nových osad v takzvané oblasti E1. Vybudování osad v této oblasti by mohlo oddělit dvě okupovaná palestinská území - východní Jeruzalém a Západní břeh Jordánu. Krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič nazval projekt "posledním hřebíkem do rakve myšlenky palestinského státu".
Netanjahuovo vyjádření představuje jasné odmítnutí dvoustátního řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, které podporuje velká část zemí světa. Právě snahou podpořit toto řešení odůvodňují Francie, Británie, Kanada a další státy svůj záměr uznat v září samostatný Stát Palestina. A stejně tak tímto záměrem členové izraelské vlády odůvodňují schválení záměru vybudovat nové osady. Plánovanou výstavbu osad v oblasti E1 Izrael zmrazil v roce 2012 a poté znovu v roce 2020 kvůli silné kritice ze strany Spojených států, Evropské unie a dalších zemí.