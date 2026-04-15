Osekání příjmů ČT a ČRo podle Smoljaka Senát neschválí, Nerudová se obrátila na Evropskou komisi
Nahrazení rozhlasových a televizních poplatků financováním ze státního rozpočtu, jak to plánuje vláda, je podle předsedy senátní mediální komise Davida Smoljaka (STAN) nejhorším z možných řešení. Senát takový návrh podle něj nepodpoří. Podobně se vyjádřil i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).
"Já to považuji za zásadní ohrožení nezávislosti obou veřejnoprávních médií a ohrožení jednoho z pilířů svobodného a demokratického státu," uvedl k chystanému vládnímu návrhu Vystrčil. "Jsme připraveni v Senátu udělat všechno pro to, aby ta situace nenastala," dodal. Jan Grulich (TOP 09) poznamenal, že návrh má veřejnoprávní média učinit závislými na vládní koalici. Opozice má na rozdíl od Sněmovny v Senátu většinu.
"Ze všech možných způsobů financování si (vláda) vybrala jednoznačně ten nejhorší," uvedl Smoljak. "Přeřazení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet je jednoznačně podřizuje politické vůli. A někdy i politické zvůli," podotkl. Za naprostý podraz pak označil vládní záměr snížit příjmy České televize a rozhlasu o celkem zhruba 1,5 miliardy korun a tím snižovat úroveň jejich veřejné služby. Koalice se podle Smoljaka inspirovala spíše než modelem v severských zemích praxí na Slovensku a v Maďarsku, kde se z veřejnoprávních médií staly podle něj hlásné trouby strany a vlády.
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování ČT a ČRo písemně obrátila na Evropskou komisi - má podezření na porušení unijního práva. České republice tak můžou hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz, upozornila.
"Já jsem se v úterý obrátila písemně na Evropskou komisi s otázkou, jakým způsobem bude postupovat, protože já mám podezření, že celý ten návrh porušuje evropské právo, takzvaný Media Freedom Act, který jasně říká, že financování médií musí být udržitelné a předvídatelné," řekla Nerudová. To podle ní financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nesplňuje.
Evropská komise může podle Nerudové věc začít vyšetřovat. "Je to šetření o porušení implementace evropského práva, kde jsou poměrně vysoké pokuty," řekla europoslankyně. Ve hře je podle ní také porušení principu právního státu zakotveného ve smlouvě o EU. "Pokud by evropská komise konstatovala porušení tohoto principu, tak České republice hrozí zmrazení evropských peněz, evropských fondů, tak jak to Evropská komise udělala v případě Maďarska," doplnila Nerudová.
Česká vláda chce od ledna zrušit dosavadní poplatky, které za ČT a ČRo platí občané a firmy. Média by měla dostávat peníze ze státního rozpočtu, ale nižší sumy, než plánují letos vybrat z poplatků. Přijetí zákona má předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků.
"Nechápu to (plánované obstrukce). Plníme náš program, občané mají právo vědět, za co poplatky platí. Tyto dvě instituce jsou jediné, které nikdo nekontroluje. Teď snad Nejvyšší kontrolní úřad je zkontroluje a dozvíme se, jestli se tam šetří nebo nešetří, na to máme všichni právo," reagoval ve středu na kritiku premiér Andrej Babiš. Ze zákona kontrolují obě veřejnoprávní média jejich rady, výroční zprávy o jejich činnosti a hospodaření pak schvaluje Poslanecká sněmovna.
Přestože to podle Babiše není jeho agenda, uvítal by "normální" debatu o roli veřejnoprávních médií. "S opozicí není možné normálně debatovat, s ní se nedá debatovat o ničem," řekl Babiš. Podotkl, že v současnosti 17 členských zemí EU financuje veřejnoprávní média ze státního rozpočtu.
Vládní návrh financovat ČT a ČRo ze státního rozpočtu kritizuje nejnověji i Syndikát novinářů ČR. Podle této instituce vznikl bez širší a odborné diskuse a má obě média podřídit politické moci. Negarantuje redakční nezávislost těchto médií, ani dostatečný a stabilní zdroj příjmů, uvedl v prohlášení.