Magyar: Prezident mě pověří sestavením vlády, pak by měl rezignovat
Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády. Jeho dosud opoziční strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu, a ukončila tak šestnáctiletou vládu Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána. "Dostanu mandát sestavit vládu, to je hlavní," uvedl Magyar.
Prezident mu sdělil, že ho tímto mandátem pověří jako šéfa strany, která získala ve volbách nejvíce hlasů. A podle Magyara předpokládá co nejrychlejší změnu vlády. Sulyok mu pověření předá na ustavujícím zasedání nového parlamentu a že nová vláda by mohla složit přísahu do poloviny května, možná i dříve.
Magyar prezidentovi řekl, že po sestavení vlády očekává jeho rezignaci a že pokud funkci dobrovolně neopustí, využije Tisza svůj mandát k příslušné změně ústavy. Podle Magyara slíbil Sulyok zvážit vznesené argumenty. Už dříve Magyar označil nynější hlavu státu za loutku národně konzervativní strany Fidesz premiéra Orbána.
Ve středu pak řekl, že by Tisza chtěla prezidenta, který by ztělesňoval jednotu maďarského národa. Tuto jednotu prý u Sulyoka nevidí. "Není hoden být ochráncem právního řádu Maďarska a není způsobilý sloužit maďarskému lidu jako morální kompas a vzor," řekl. Někdejšího předsedu ústavního soudu Sulyoka maďarští poslanci do úřadu hlavy státu zvolili v únoru 2024. Jeho funkční období je pětileté.
Tématem rozhovoru s prezidentem byl i harmonogram k ustavujícímu zasedání nového parlamentu. Podle ústavy se noví poslanci musí sejít do 12. května. O konkrétním termínu se ale Magyar a ani maďarská média nezmiňují.