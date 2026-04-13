Zahraničí13. 4. 20266 minut

Jak se Budapešť ponořila do oslav a Orbána zničila jeho vlastní zbraň

Budoucí premiér Péter Magyar musí přemýšlet, jak naloží s darem ústavní většiny

Tomáš Brolík
Budapešť

V noci na pondělí se v rozlehlém budapešťském centru spalo špatně. Klaksony houkaly, lidé křičeli a zpívali, motorkáři túrovali své stroje. Maďaři nevyhráli mistrovství světa ani nezačínal nový rok. Ti, kdo tak hlučně a hluboko do noci slavili, pomohli svými hlasy opoziční straně TISZA vyhrát volby. Ale vzhledem k tomu, jak drtivé vítězství na Fideszem Viktora Orbána to bylo, nastává rovněž něco nového – možná i nová éra. 

Nadšení, které se Péteru Magyarovi, šéfovi strany a velmi pravděpodobném budoucím premiérovi, podařilo před volbami dostat i do těch nejmenších vesniček, funguje i v hlavním městě. Mladíci se při loučení zdraví stranickým pokřikem „Teče!“ –  s odkazem na valící se vody druhé největší maďarské řeky, po které má Magyarova partaj jméno. Teenageři, kteří s pivem v ruce slavili na Batthyányho náměstí, kde se TISZA na volby usadila, sice vypadají, že hlavně využili vlahého počasí k večírku, ale při každém posunu při sčítání hlasů hlasitě jásají a křičí. A se stejným zanícením skandují jiné heslo: „Špinavý Fidesz!” 

Právě hlasy mladých lidí a voličů z větších měst stály především za prohrou Orbánovy strany. A porážka byla tak velká, že se proti Fideszu obrátila jeho vlastní politická zbraň, díky které vládl šestnáct let s ústavní většinou – volební systém, který zásadně favorizuje nejsilnější stranu. Nyní z něj těžila TISZA. Získala většinu mandátů, které se rozdávají v okrscích, a teď je to tedy opozice, kdo může měnit ústavu dle libosti. Péter Magyar má tak k ruce nástroje, jak splnit sliby o očistě veřejného a politického života. 

Účtovat se bude

