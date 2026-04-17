Pavel zakončil návštěvu Chile a daroval zemi pero, jako náhradu za to, které před patnácti lety Klaus nonšalatně zabavil
Česko a Chile chtějí posilovat spolupráci v oblasti vesmírných technologií i antarktického výzkumu. Zástupci obou zemí po jednání prezidentů podepsali memoranda o porozumění v těchto oblastech. Při podpisu měl český velvyslanec Pavel Bechný potíže s nepíšícím připraveným perem, prezident Petr Pavel mu proto nabídl pero vlastní. Po ceremoniálu nechala česká hlava státu své pero v krabičce na stole. Chile tak 15 let od přisvojení protokolárního pera tehdejším českým prezidentem Václavem Klausem dostalo pero nové.
Pavla v prezidentském paláci La Moneda přijal nový chilský prezident José Antonio Kast jako prvního zahraničního státníka na oficiální návštěvě. Po jednání Kast řekl, že obě země pojí dlouholetá tradice diplomatických vztahů. Připomněl návštěvu Václava Havla v roce 1996 i Klausovu v roce 2011. Ten si tehdy při setkání se svým protějškem Sebastiánem Piňerou osobitým způsobem přisvojil chilské protokolární pero. Kvůli manévru se stal terčem řady vtipů a recesistických akcí.
Zástupci obou zemí podepsali za účasti prezidentů memorandum týkající se spolupráce v oblasti mírového využití vesmíru a satelitních technologií. "Tento podpis otevírá nové obzory pro společnou práci nejenom pro náš průmysl, ale také pro naše univerzity," uvedl Kast. Druhé memorandum se zaměřuje na antarktický výzkum, kde obě země už spolupracují. Chile podle Kasta podporuje české vědce působící na Antarktidě v logistických otázkách včetně přepravy vědeckých týmů.
Pavel na tiskové konferenci uvedl, že Česko považuje Chile za přirozeného partnera pro rozšiřování spolupráce. "Dnešní svět je bohužel méně předvídatelný a přináší nám více překvapení. A i proto je důležité, abychom rozvíjeli všechna existující partnerství a hledali nové formy a oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat," uvedl. Řekl také, že je nyní šance na změnu frekvence vzájemných prezidentských návštěv, aby se konaly častěji než jednou za 15 let.
Ačkoli jsou si země geograficky vzdálené, mají toho podle Pavla společného mnohem víc, než se na první pohled může zdát. "A to nejenom z pohledu tmavých stránek naší historie, kterými jsme si museli projít a ze kterých jsme si vzali velká poučení, ale také v tom, jak nahlížíme na současný svět, jak vnímáme řešení jeho problémů, ale také jak přistupujeme ke vzájemné spolupráci," dodal.
