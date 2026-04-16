Američanku zadrženou kvůli požáru v Pardubicích Slovensko předává do Česka
Američanku zadrženou na Slovensku v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích ve čtvrtek tamní orgány předají do Česka. Pardubický soud pak bude rozhodovat o uvalení vazby v České republice; dosud v případu poslal do vazby pět lidí. Podle dostupných informací je dosud v kauze zadrženo deset lidí, a to v Česku, Polsku, na Slovensku a v Bulharsku.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března brzy ráno. Na Slovensku zadržela policie ženu v březnu. "Návrh na rozhodnutí o vazbě ze strany Vrchního státního zastupitelství Praha lze následně předpokládat po provedení vyšetřovacích úkonů po jejím předání," uvedl pardubický soudce Karel Gobernac. Ve čtvrtek se podle něj vazební zasedání konat nebude.
Požár zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Škoda se odhaduje na několik set milionů korun, firma výši zatím neupřesnila. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (viní zadržené lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Podle dostupných informací je dosud v kauze zadrženo deset lidí. Pět z nich poslal pardubický okresní soud do vazební cely, šestá, americká občanka, byla dosud v předběžné vazbě na Slovensku. V Polsku jsou tři zadržení a jeden člověk je zadržený v Bulharsku.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.